Campanie fără bătăi și ruperi de afișe

”Am 30 de ani de viață și vreo 10 ani de cînd sînt în politică, doar la PNL. Provin din PNL-ul vechi și anul trecut mi-am exprimat dorința de a candida pentru Consiliul Local. Am fost plasat pe locul IX, unul eligibil, și astfel am intrat în deliberativ. La 20 de ani am dat la Facultatea de Științe Politice, aici, la Suceava. La acea vreme, un profesor mi-a spus că degeaba fac Științe Politice dacă nu am și implicare politică pe lîngă teoria pe care o învăț. La sfatul domniei sale m-am implicat în politică. Mi-a zis să-mi aleg undeva unde să mă orientez eu ca om în societate. Și, încet-încet, m-am implicat și nu am fost neapărat omul din față, pentru că nu-mi place. Îmi place să muncesc și să fac performanță cu fiecare echipă. Nu mi-a fost greu să aleg între stînga și dreapta. Totuși, la 19 ani, cît aveam în primul an de facultate, sîntem așezați cît de cît pe pămînt și ne dăm seama unde ne orientăm și ce valori avem. Dreapta a fost reprezentanta mea, cea care m-a caracterizat. Am intrat în Organizația de Studenți a PNL și am avut o echipă super frumoasă. În 2012 am prins prima campanie electorală. Nu am prins atunci bătăi, ruperi de afișe… Asemenea povești erau mai vechi, de prin 2008, de prin 2004. Am prins mai mult bun simț. Cu cît a trecut timpul cu atît campaniile au devenit mai civilizate. Puțini dintre colegii cu care am pornit la drum în politică mai sînt activi. Mai sînt doar cîțiva pe la București. Eu am fost consilier parlamentar și consilier europarlamentar și am învățat cum funcționează ambele sisteme. În Consiliul Local Suceava este o experiență interesantă. Îl văd ca pe un parlament mai mic”. Ovidiu Paul Hrițcu, cel mai tînăr membru al Consiliului Local Suceava.