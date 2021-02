C-așa-i omul de la munte, cum te prinde, cum te mute

Războiul dintre primarul PNL al Rădăuților, Bogdan Loghin, și managerul Spitalului Municipal, Traian Andronachi, continuă. Miercuri, 3 februarie, în timpul orelor de serviciu ale angajaților spitalului, primarul i-a convocat pe șefii de secții la o întîlnire la casa de cultură. La întîlnirea care a avut loc începînd cu ora 08.00 și pînă pe la 08.30 au participat un pic peste jumătate din cei 18 șefi de secții existenți. Scopul întîlnirii a fost acela de a discuta despre construcția unei noi secții de boli infecțioase, care ar urma să aibă două etaje și să fie amplasată în curtea spitalului rădăuțean. Intenția domnului Loghin se vrea o replică la proiectul domnului Andronachi de a construi o secție la aproximativ 2 kilometri de spital printr-un parteneriat public privat. Secția domnului Andronachi are proiect, are spațiu și are finanțare, aproximativ 900.000 de euro de la omul de afaceri Ștefan Mandachi și de la compania Egger, noua secție putînd deveni funcțională în aproximativ 6 luni. Secția domnului Loghin are niște desene. În plus, are și o problemă: în momentul în care ar încerca să curețe locul pentru a face loc noii construcții, primarul ar putea da peste cîteva vase de ceramică din secolul XVI și peste calul lui Bogdan Vodă, dar mai ales peste rezervorul de apă al spitalului și peste stația de oxigen. Bine, cum Bogdan Loghin pare hotărît să mute munții și să-l mute pe Traian Andronachi din biroul de manager, n-ar fi mare lucru pentru el să mute un rezervor de apă și o stație de oxigen, chiar dacă asta ar însemna timp și bani.