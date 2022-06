Aurel Tudose, un Moș Corbu la fel de bun

”La spectacolul cu opereta <Crai Nou> susținut de Orchestra Metropolitană București, formidabil a fost că Sala Mare a Casei de Cultură era arhiplină, ceea ce înseamnă că sucevenii, dincolo de ce se crede despre ei, nu sînt doar dintr-ăia care dau drumul la maxim la boxe în mașină ca să asculte Salam ori alți asemenea. Ceea ce-i reprezintă pe suceveni nu e neapărat ceea ce vedem, pentru că aparențele înșeală. Mi-am amintit că prin anii `70, Ansamblul <Ciprian Porumbescu> a pus în scenă opereta <Crai Nou>, iar consăteanul meu, conțăranul meu, Aurel Tudose, cunoscut cîntăreț de muzică populară, care între timp a trecut la cele veșnice, avînd o voce baritonală, l-a interpretat pe Moș Corbu. Ajuns acasă de la spectacolul cu Orchestra Metropolitană am pus CD-ul pe care tot Ansamblul <Ciprian Porumbescu> l-a editat în urmă cu cîțiva ani, cu opereta <Crai Nou>. Moș Corbu al lui Aurel Tudose a fost la fel de frumos ca Moș Corbu al Orchestrei Metropolitane din 2022. Am fost prieten cu maestrul Aurel Tudose și împreună cu Centrul Cultural Bucovina am scos CD-ul <Rapsozi bucovineni>, în care am recuperat melodiile pe care dumnealui le-a interpretat. N-a avut el grijă în timpul vieții sale să-și facă CD-uri sau stick-uri. Am reușit alături de Traian Straton, un alt talentat interpret de muzică populară, să strîng melodiile laolaltă. Cei doi erau capete de afiș cînd se organizau concertele Ansamblului <Ciprian Porumbescu> la țară, prin cămine culturale. Mergeau și făceau bani. În timpul lui Ceaușescu, Ansamblul <Ciprian Porumbescu> intrase pe autofinanțare. Dînșii nu obțineau bani de la Consiliul Județean, de la Județeana de partid ori din fonduri guvernamentale. Ei trebuiau să meargă din cămin cultural în cămin cultural ca să vîndă bilete, să încaseze bani și din banii ăia să-și ia salariile. Era foarte bine”. Jurnalistul Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.