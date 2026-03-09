”Orice tînăr care își dorește să facă parte din această echipă este binevenit. Dacă ai energie, idei și dorință de implicare, TSD este locul în care le poți transforma în acțiuni concrete. TSD înseamnă echipă, implicare și acțiune”.

Bla-bla-urile astea le-a spus liderul Tineretului Social-Democrat Suceava, Alexandru Muntianu, la o ședință la care au participat cam 70 de tineri, care mai de care mai plictisit. Totuși, ”anunțul de angajare” al TSD nu este complet, pentru că domnul Muntianu nu a specificat că tinerii care visează să ajungă primari, parlamentari sau miniștri trebuie să fie foarte pricepuți la făcut cafele, dar și să aibă viteză atunci cînd sînt trimiși de cei mari și tari după țigări ori după hamburgeri.

Tineretul Social-Devotat