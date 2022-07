1.400 de ani de la fuga din Mecca

Acceptată și de evrei, și de creștini

”Se împlinesc 1.400 de ani de la primul an al Hegirei. Este vorba de momentul 16 iulie după calendarul Gregorian, de cînd Mahomed a fugit de la Mecca la Medina, de fapt la Yatrib. Yatribul și-a schimbat apoi denumirea în Medina. Medina înseamnă orașul profetului. A fugit pentru că a murit un unchi de-al lui. Nu a mai avut apărare și erau mai multe triburi împotriva a ceea ce el deja propovăduia, adică islamul. S-a dus la Yatrib, unde cu doi ani înainte se stabiliseră deja adepți de-ai lui, iar Yatribul era o oază gestionată de trei clanuri. Două evreiești și unul arăbesc. Aveau tot felul de disensiuni mai ales comerciale. Atunci ei au acceptat să vină profetul, l-au acceptat ca profet, mai mult decît atît ei au acceptat ca el să fie mediator între acele triburi. Au crezut în corectitudinea lui. Ulterior el a impus primele precepte, e mult zis să spunem doctrină.

Orfan la 6 ani

El are prima revelație în 610. Ce spunem noi că se întîmplă are loc în 622. După 12 ani. Mahomed schimbă și calendarul. Dacă ne uităm sînt mai multe momente în istoria omenirii cînd s-a încercat să se schimbe calendarul. Napoleon a încercat să schimbe calendarul. Anul Hegirei înseamnă anul exodului. 16 iulie 622 este începutul. Pentru lumea islamică. Pentru ce schimba calendarul? El vrea ca noua lui religie să nu semene cu nimic vechi, să nu fie contaminat. În funcție de această dată se calculează și astăzi Ramadanul, cea mai importantă sărbătoare islamică. Istoric vorbind, lucrurile au stat așa, Mahomed se naște în 570, rămîne orfan la 6 ani și este crescut de un unchi, Abu Talib, un unchi foarte important în Mecca, un lider de trib, comerciant și militar. Mahomed nu știa să scrie, nu știa să citească. El este considerat și azi o virtute a islamului, a fost necontaminat, însă prin diversele plimbări de afaceri cu unchiul său a intrat în contact cu diverși oameni. Și creștini, și evrei. Vorbim totuși de peninsula Arabică, un mix de civilizații importante, de religii monoteiste.

Însurat la 25 de ani cu o femeie mai mare cu 25 de ani

La 25 de ani se însoară cu o femeie cu 25 de ani mai în vîrstă, o anume Cadia, foarte importantă în economia islamică. Este prima femeie care a devenit musulmană, fiind soția lui, foarte bogată. El nu s-a folosit de averea ei decît pentru a face danii. Paradoxal, islamul, așa cum l-au propăvăduit Mohamed și primii patru califi, este o religie a sărăciei lucii, a corectitudinii. Nici astăzi în lumea islamică nu sînt bancheri, nu au voie.

Luat la Cer de îngerul Gabriel

În 610 are prima revelație. La 40 de ani. Și această revelație este în sensul unor revelații din Vechiul Testament și Noul Testament, în sensul că este luat la Cer. Noi avem puține personaje luate cu trupul la Cer, în creștinism. Îi avem pe Sfîntul Ilie, pe Enoh și pe Ioan. La fel este luat și el de îngerul Gabriel, care îi zice <ascultă, ascultă> și el nu face nimic altceva decît că intră în transă, avea convulsii foarte puternice și recita niște sure, niște texte pe care cei din jur le notau. Ca atare dacă vreți așa Crezul islamic: <Nu există Dumnezeu în afară de Dumnezeu>. Iar Mahomed este profetul său. Interesant este că Mahomed îl include și pe Isus în șirul de profeți, nu mai spune că nu este fiul lui Dumnezeu, ci doar un profet. Se recunoaște în islam că Isus s-a născut din fecioara Maria. Fecioara Maria este pomenită în Coran de mai multe ori decît în Noul Testament. În Noul Testament ea nu era foarte importantă. Devine odată cu lumea bizantină. Începe să aibă aceste revelații, nu le are zilnic. După 610 nu mai are revelații vreo doi ani. Cadia l-a sprijinit moral, financiar, el a iubit-o. În lumea arabă bărbații au mai multe soții. Ea moare undeva în 619 și doi ani Mahomed nu se recăsătorește, apoi are 11 soții.

Suniții și șiiții, viziune diferite asupra morții Profetului

Cu Cadia are șase copii dintre care cea mai mică fiică, Fatima, este foarte importantă, îi prorocește moartea, îi zice că va muri imediat după el. Într-adevăr ea moare la cîteva luni după el. Este prima din trib care moare. Fatima se căsătorește cu un fel de văr, Ali, care este important în islam. De ce? El și cu una dintre soții, Aisha, pentru că de acolo se naște disputa dintre șiiți și suniți. La moartea profetului în 632 sînt două variante. Unii, suniții, spun că profetul a murit cu capul pe umărul Aishei, iar șiiți spun că profetul a murit în brațele lui Ali. Că Ali a rămas să aibă grijă de înmormîntare și că ceilalți au uzurpat puterea.

Abu Bakr, urmașul lui Mahomed. Omar, urmașul lui Abu Bakr

Următorul calif după profet este un anume Abu Bakr, care la rîndul lui este tatăl acestei Aisha, primul musulman. În 632, pe 8 iunie, moare Mahomed, iar conducerea este preluată de Abu Bakr și devine lider pentru doi ani, după care urmează Omar. Omar este un mare calif, un mare personaj istoric, este cel care începe să cucerească Peninsula Arabică și este cel care ocupă Ierusalimul în 637. Ocupă Ierusalimul și este un moment foarte important.

Ierusalimul, asediat

Ierusalimul este înconjurat, asediat, se predă dar actul în sine are loc în prezența lui Omar. El ajunge la Ierusalim. Omar a fost un tip foarte drept, dar și sîngeros pentru cauza islamului. Dar el a trăit într-o sărăcie lucie. Avea un obicei interesant. Cîștiga un general o bătălie, îl muta de acolo. De ce? Ca să nu i se urce la cap. Cînd Omar ajunge în Ierusalim el își ceartă generalii pentru că se îmbuibaseră deja, ori Islamul era o chestiune a purității, a sărăciei.

Desculț și îmbrăcat în alb

Îl întîmpină Patriarhul Sofronie, deschide ușile Ierusalimului, și Omar vine desculț și îmbrăcat într-un veșmînt ponosit alb. Patriarhul îl conduce în oraș și cînd ajung la Biserica Sfîntului Mormînt muezinul face strigarea pentru rugăciune. Patriarhul Sofronie îl invită în biserică să se roage, nu era așa o ruptură de puternică între creștini și islam, iar Omar spune nu. <Nu, pentru că dacă voi face acest lucru mîine aici va fi moschee>. Iese, se duce lîngă și se roagă. Astăzi acolo este moschee. A doua zi musulmanii au îngrădit locul și au făcut moschee.

Surele lui Mahomed, adunate de Uman

Paradoxal, Omar moare ucis, moare ucis și următorul, Uman, este cel care a strîns toate surele acestea și a făcut Coranul. 114 sure pe care el le-a aranjat. Urmează Ali, ginerele lui Omar, dar care practic nu mai are aceeași putere. Este ucis și el”. Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, la 1.400 de ani de la Primul an al Hegirei. Pe 16 iulie 622, Mahomed a fugit de la Mecca la Yatrib, localitatea Medina de astăzi.