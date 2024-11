Pierzi și cîștigi!

Săptămîna trecută, unul dintre cei care au făcut campanie electorală pentru PSD a fost avocatul Traian Andronachi. Curios, în condițiile în care semnează comunicatele doar cei aflați pe locuri considerate eligibile pe listele pentru parlamentare. Or, domnul Andronachi este abia pe locul IX la Camera Deputaților și are șanse să ajungă parlamentar cam cîte șanse are FCSB să cîștige Liga Campionilor, în condițiile în care echipa este în Europa League. Totuși, ieșirea publică a domnului Andronachi are o justificare, și anume aceea că, fiind avocat, este îndreptățit să vorbească despre Justiție. În esență, avocatul a vrut să transmită ”că Programul de guvernare 2025-2028 al PSD pe linia Justiției este cel mai echilibrat și realist de după Revoluția din 1989 și că implementarea acestor măsuri va duce la eficientizarea actului de justiție”. Pe 9 iunie, Traian Andronachi, președintele PSD Rădăuți, a pierdut alegerile pentru Primăria Rădăuți. În urmă cu cîteva săptămîni, PSD, din cauza unei trădări, a pierdut și funcția de viceprimar al Rădăuților. Se zvonește că PSD vrea să-l pună pe Traian Andronachi prefect al județului Suceava și de aceea l-a scos un pic la încălzire. Prefect sau măcar subprefect, depinde cum va arăta schema de guvernare după alegeri și de pretențiile pe care le vor avea partenerii de guvernare ai PSD. Am avut mînă bună atunci cînd am scris că social-democratul Cezar Ioja va fi numit administrator public al județului Suceava. Oare ne iese și de data asta?