Operațiunea ”Șoc și Groza”

Botoșăneanul.ro: ”Un director de la Suceava și o fostă președintă intră temporar în CA-ul de la Nova ApaServ”. Noua ApaServ este echivalentul ACET Suceava, cu mențiunea că la firma botoșăneană de apă și canal acționar majoritar este Consiliul Județean, iar la ACET acționar majoritar este Primăria Suceava. ”Este vorba despre Ștefan Groza, directorul companiei de apă din Suceava, și Viorica Andronachi, fostă președinte a CA-ului de la Nova ApaServ Botoșani”. Ziarul din Botoșani îl citează pe președintele Consiliului Județean din județul vecin și prieten, Valeriu Iftime, spunînd: ”Cel mai interesant lucru este că domnul Groza este directorul companiei de apă din Suceava. În zona de nord sunt două companii din cele 6 care au performanțe economice adevărate, Iași și Suceava, care are dimensiunea noastră, cu domnul Groza de 20 și ceva de ani. Nu cred că va veni permanent, dar este foarte bine să ai o asemenea expertiză”. Provizoratul domnului Groza în CA-ul de la Botoșani ar urma să fie de maxim 5 luni. Așadar, cuvinte de laudă din partea domnului Iftime, un om care se pricepe la business, la adresa domnului Groza, care a condus ani de zile o companie foarte grea. Valeriu Iftime a profitat de bătălia dintre Palate de la Suceava, dintre Primăria, care îl vrea pe domnul Groza, și Consiliul Județean, care nu-l mai vrea pe acesta, și l-a ”răpit” pe directorul ACET Suceava. Tot Valeriu Iftime este cel care l-a ”tras” pe rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, la Botoșani, universitatea suceveană achiziționînd în municipiul reședință de județ o clădire pentru dezvoltarea unor programe de studiu acolo. Domnul Iftime a modificat sensul de învîrtire a roții, în sensul că botoșănenii nu mai vin la Suceava unde devin șefi, ci șefi de la Suceava pleacă la Botoșani pentru a fi șefi acolo.