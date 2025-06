O universitate prea ”mică” pentru o conducere a Primăriei Suceava atît de ”mare”

La evenimentul dedicat absolvenților Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, care a avut loc pe 5 iunie 2025, au vorbit de pe scenă – în fața celor aproape 1.000 de studenți, profesori și părinți – șefii de promoție ai celor 11 facultăți. Au mai luat cuvîntul rectorul USV, Mihai Dimian, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și prefectul Traian Andronachi. Studenții au plecat în marș de la USV pînă pe esplanada din fața Casei Culturii, trecînd și prin fața Primăriei. Da, da, municipiul Suceava are și Primărie, și da, da, Primăria are conducere. Aceasta are următoarea componență: Vasile Rîmbu, primar, Dan Ioan Cușnir și Daniel Ungurian, viceprimari, și Irina Vasilciuc, administrator public al municipiului. Ei bine, de fapt, ei rău, nici unul din cei din conducere nu a fost prezent la eveniment, demonstrînd astfel cît respect are Primăria față de Universitatea ”Ștefan cel Mare”. Poate unul o fi avut roșu în gît, poate altul o fi avut de bătut covoare, poate un altul o fi trebuit să taie iarba din grădină, dar toți odată?! Toți au avut altă treabă? Și chiar atît de importantă? În fișa postului celor din conducerea Primăriei Suceava este trecută și reprezentarea municipalității la evenimentele importante și crearea și menținerea unei legături bune cu instituțiile care-și desfășoară activitatea pe raza municipiului. Însă, cei din conducerea Primăriei s-or fi crezînd de origine cosmică și or fi considerat că un asemenea eveniment nu este de nasul lor, la care poate ajunge doar recordmenul mondial la săritura cu prăjina Armand ”Mondo” Duplantis. Poate ar fi bine ca Primăria să externalizeze serviciul de reprezentare, așa cum s-a apucat să externalizeze și alte servicii. S-o găsi o firmă cu oameni care nu-s cu nasul pe sus și care se vor coborî să fie prezenți și la un eveniment al USV, și la școala din Burdujeni Sat, dacă e nevoie, și la o grădiniță din Ițcani, dacă trebuie.