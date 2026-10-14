Patru înmormîntări și o nuntă

Ce Guvern, ce Niculescu, ce majoritate parlamentară? România și-a găsit majoritatea la cazanul de pălincă.

După luni de criză politică, moțiuni, desemnări, consultări și amenințări cu anticipatele, parlamentarii au reușit în sfîrșit să se pună de acord. Nu asupra deficitului, reformei administrative ori bugetului, ci asupra dreptului gospodăriei românești de a produce două sute de litri de țuică și pălincă pe an fără accize. O jumătate de litru pe zi, plus ceva pentru musafiri.

Există o veche soluție românească pentru orice criză: îi bagi pe toți într-o cameră, așezi între ei o damigeană de trăscău și nu-i lași să iasă pînă nu se înțeleg. Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni și pleacă mai certați decît au venit. Domnul Govor pune damigeana pe masă și apar 225 de voturi numai în Camera Deputaților. Dacă se vota și în bufet, ieșea unanimitate.

Iar dopul ironiei este că tocmai Nicușor Dan trimisese legea înapoi în Parlament. În genialitatea lui politică, n-a reușit să adune o majoritate pentru niciunul dintre premierii desemnați, dar a unit 225 de deputați împotriva propriei cereri. Singura majoritate stabilă produsă de mandatul său este majoritatea de la cazan. Președintele nu mai trebuie să desemneze un premier. Trebuie să desemneze o pivniță.

Nici numele nu sînt întîmplătoare. Govor vorbește, Zetea toarnă, iar restul ridică paharul. Domnul Zetea – nume profetic, ca vestita pălincă – ne-a explicat că Luca Niculescu nu prea se mulează pe electoratul PSD. Și are dreptate. Omul a studiat în Franța, a fost ambasador la Paris și postează pe Facebook despre cărțile pe care le citește. Tocilarul naibii!

Cum să se muleze un asemenea personaj pe electoratul unui partid care explică permanent că reformele sînt bune, cu condiția să le fie făcute altora? Niculescu este probabil singurul român desemnat premier căruia i se poate reproșa că a citit prea mult și a lipit prea puține afișe.

Va forma sau nu o majoritate? Va ajunge Guvernul lui în Parlament? Va urma a cincea desemnare ori vom ajunge la anticipate? Sincer, a devenit neinteresant. Cabinetul Niculescu este încă o piesă din jocul copiilor în fața blocului: azi eu sînt D’Artagnan, tu ești Athos, el e premier și ceilalți sînt miniștri pînă ne strigă mamele acasă.

Exact înaintea meciului naționalei, Nicușor Dan a plusat cu a patra desemnare. Hagi i-a răspuns cîteva ore mai tîrziu cu a patra înfrîngere consecutivă. Patru la patru. Singura remiză obținută de Hagi.

Așa se leagă editorialele singure. Scriam despre eșecul geniilor, iar geniile s-au grăbit să-mi dea dreptate. Unul a fost genial la matematică, celălalt cu stîngul, dar în meseriile pe care le practică astăzi amîndoi trăiesc mai ales din dobînda amintirilor. Unul schimbă premierii ca pe fundași, celălalt fundașii ca pe premieri, iar tabela rămîne neschimbată. Niciunul nu își dă demisia. Geniile nu demisionează. Ele mai cer puțin timp, pentru ca realitatea să le înțeleagă planul.

Filmul se numea „Patru nunți și o înmormîntare”. La noi rulează invers: patru înmormîntări și o nuntă. Înmormîntăm guverne, meciuri, calificarea, speranța și ultima urmă de autoritate. Nunta este transpartinică și se ține la cazan. Darul se pune în damigeană, socrul mare este deficitul, iar nașii vin de la toate partidele.

La Arestul Central se desfășoară o altă ceremonie populară. După ce suveraniștii vexați i-au organizat lui CTP funeralii simbolice, locatarii au înțeles că este parastas și au început să le trimită de la balcoane, pe rînd, ingredientele pentru colivă. Au început cu ouăle. E drept că ouăle nu se pun în colivă, dar nici logica nu se pune în georgism și uite ce bine a crescut. Cînd realitatea le aruncă un ou în cap, georgiștii caută imediat mîna serviciilor, nu găina.

Mai există o problemă pe care nici ezoterismul gurului nu o poate rezolva: sute de oameni ținuți ore întregi în stradă și nicio toaletă publică. La propriu și la figurat, se împute treaba. Dacă manifestația continuă, Jandarmeria nici nu mai trebuie să consume gaze lacrimogene. Atmosfera se va ocupa singură de dispersare. Pălincă nu le trebuie. Mai curînd toalete ecologice, o butelie de Haloperidol și o roabă de Rudotel.

România conduce deja clasamentele la consumul de alcool, dar nu ne mulțumim să fim campioni. Luăm măsuri legislative ca să nu ne fure nimeni primul loc. În fotbal coborîm, în politică ne învîrtim în cerc, iar la pălincă ne consolidăm poziția de lider.

În politică și în fotbal sîntem deja în junk. Numai financiar ne mai păsuiesc creditorii, probabil convinși că România dispune totuși de suficientă lichiditate: două sute de litri pe gospodărie.

Guvern de Crăciun? Nu știm. Pălincă? Sigur.

Să cînte muzica!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.