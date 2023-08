Benjamin Alire Sáenz, autorul bestsellerurilor internaționale ”Aristotel și Dante descoperă Secretele Universului” și ”Aristotel și Dante plonjează în Apele Lumii”, revine în colecția Young Fiction Connection cu o explorare fascinantă și plină de poezie a familiei, prieteniei, dragostei și pierderii: ”Inexplicabila logică a vieții mele”.

În prima zi din clasa a douăsprezecea, totul este pe cale să se schimbe. Pînă în clipa asta, Sal fusese mereu sigur unde îi e locul, lîngă tatăl său adoptiv, gay, și în familia lor mexicano-americană, plină de iubire. Acum însă este brusc obsedat de propria istorie, iar evenimente dintre cele mai grave îl silesc să se confrunte, alături de prietena lui cea mai bună, Samantha, cu probleme precum credința, moartea și durerea provocată de pierderea cuiva drag. Sal ajunge pe neașteptate să sară la bătaie, să pună totul sub semnul întrebării și să descopere că nu mai știe cine este cu adevărat.

„Autorul cărții <Aristotel și Dante descoperă Secretele Universului> oferă o altă perspectivă memorabilă și plină de duioșie asupra vieților emoționale ale adolescenților aflați în pragul maturizării“. – Kirkus Reviews

Într-o proză bogată în dialoguri, Sáenz explorează luptele interioare ale lui Sal, cu emoțiile pe care nu știe cum să le gestioneze în timpul unui an în care au loc de evenimente care îi schimbă viața: ”Trăisem liniștit și fără complicații, iar acum, brusc, viața mea parcă devenise o cursă cu ștafetă, în care nu exista nimeni căruia să-i predau bastonul”. Autorul ne oferă o privire blîndă și plină de dragoste asupra întrebării universale a apartenenței. El îi cere cititorului să ia în considerare nu doar ce înseamnă să devină el însuși ori să înțeleagă de unde vine, ci și ce înseamnă să aparțină și să-și construiască o familie.

„Teme precum dragostea, responsabilitatea socială, moartea și iertarea sînt împletite ingenios cu personaje bine conturate și o poveste convingătoare. Această carte complexă, sensibilă și profund emoționantă este frumos scrisă și va rămîne în mintea cititorilor”. – School Library Journal

”Inexplicabila logică a vieții mele” este o carte puternică nu datorită întrebărilor pe care le pune, ci datorită a ceea ce este “forțat” cititorul să simtă. Adolescenții, care se confruntă cu aceleași probleme de identitate, tranziție și găsirea locului cuiva în lume precum Sal, Sam și Fito, își vor găsi viața, preocupările, problemele, speranțele, temerile și preocupările reflectate într-o lume care le oferă spațiul necesar atît pentru a simți, cît și pentru a reflecta. Cititorilor adulți li se va aminti de lupta puternică a căutării identității, precum și de amploarea problemelor cu care se confruntă adolescenții. Dincolo de presiunea colegilor și de agresiune, Sáenz reamintește adulților că insecuritatea alimentară, abuzul în relații, homofobia, părinții absenți și durerea și pierderea sînt probleme foarte reale care au implicații pe tot parcursul vieții, mai ales dacă cei care se confruntă cu aceste lucruri devin izolați. Povestea depășește conflictul dintre generații, culturi și identități și, adîncindu-ne în furie, bucurie, durere și speranță, ne amintește că într-o lume în care se încearcă din răsputeri să ne despartă, toți sîntem legați în cele din urmă prin iubire.

„Desfășurîndu-se în capitole scurte ce descriu în detaliu cele mai profunde temeri și cele mai intense momente de afecțiune ale lui Sal, povestea celebrează compasiunea și dragostea față de familie”. – Publishers Weekly

Benjamin Alire Sáenz este poet și autor de cărți pentru adulți și adolescenți. Este primul cîștigător de origine hispanică al PEN/Faulkner Award și al American Book Award, care recompensează cărțile lui pentru adulți. ”Aristotel și Dante descoperă Secretele Universului” a fost distins cu Printz Honor Book, Stonewall Award, Pura Belpré Award, Lambda Literary Award și a fost finalist la Amelia Elizabeth Walden Award. Primul său roman pentru adolescenți, ”Sammy and Juliana in Hollywood”, a figurat în ALA Top Ten Book for Young Adults și a fost finalist la Los Angeles Times Book Prize. A doua sa carte pentru adolescenți, ”He Forgot to Say Goodbye”, a cîștigat Tomás Rivera Mexican American Children’s Book Award, Southwest Book Award și a fost desemnată drept New York Public Library Book for the Teen Age. ”Aristotel și Dante plonjează în Apele Lumii” a fost alegerea clubului de lectură Junior Library Guild.

La Editura Trei, de același autor au apărut ”Aristotel și Dante descoperă Secretele Universului” și ”Aristotel și Dante plonjează în Apele Lumii”.

Nick și Charlie

Alice Oseman, autoarea bestsellerurilor Heartstopper și Loveless, revine în colecția Young Fiction Connection cu o noua poveste din seria Heartstopper: Nick și Charlie.

Această nuvelă are loc după evenimentele din seria de patru volume Heartstopper, cînd Nick și Charlie sînt pe cale să se confrunte cu o provocare majoră: trebuie să facă față întrebărilor și îndoielilor care vin odată cu relațiile la distanță – cum ar fi dacă se vor despărți, își vor pierde interesul unul față de altul sau se vor înșela. Povestea alternează între perspectivele lui Nick și Charlie, în timp ce își petrec ultima vară împreună. Cartea explorează, de asemenea, unele dintre problemele cu care se confruntă tinerii gay, cum ar fi confruntarea cu homofobia, coming out-ul, sănătatea mintală și stima de sine.

„În ciuda privirilor rușinate și stînjenite, nu ai cum să nu fii fermecat… Romantismul și ficțiunea realistă vor atrage cititorii în această poveste dulce”. – Booklist

Absența întețește dorul… nu-i așa? Toată lumea ştie că Nick şi Charlie sînt aproape inseparabili şi adoră să fie împreună. Dar Nick urmează să plece în curînd la facultate, iar Charlie, cu un an mai mic, va rămîne singur. Toată lumea îi întreabă dacă vor continua relația, o întrebare absurdă… sau cel puţin aşa presupun Nick şi Charlie la început. Pe măsură ce momentul în care trebuie să-şi ia rămas-bun se apropie inexorabil, amîndoi încep să se întrebe dacă iubirea lor e îndeajuns de puternică pentru a face faţă distanţei. Charlie e convins că-l ţine pe Nick pe loc, iar Nick nu-şi dă seama ce e în mintea lui Charlie. De-aici lucrurile o iau razna. E ştiut că prima iubire rareori ţine toată viaţa. Ce vor face Nick şi Charlie pentru dragostea lor?

„Realistă și în același timp înălțătoare, această poveste a descoperirii de sine va face inimile cititorilor să se oprească pentru o clipă”. – School Library Journal

Nick și Charlie este o portretizare dulce și realistă a iubirii adolescentine, cu toate bucuriile și provocările ei. Este o poveste despre încredere, comunicare, compromis și angajament. Este, de asemenea, o poveste despre prietenie, familie, identitate și autodescoperire.

„Am fost uluit. Este foarte tandră, reală și completă. Am citit fiecare volum pe nerăsuflate”. – The Nerd Daily

Alice Oseman s-a născut în 1994 în Kent, Anglia. A absolvit Durham University și e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, precum Solitaire, Radio Silence și I Was Born for This. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards. La Editura Trei a apărut romanul Loveless (recompensat cu YA Book Prize).

Aflați mai multe despre Alice pe aliceoseman.com.

