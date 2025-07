DURATA DE TIMP; nu de loc, nu de mod!

Pînă să ajung la explicarea titlului, mă văd obligat să vă relatez, fără cine știe ce comentarii (fiindcă tîmpeniile selectate vorbesc ele însele despre vidul din cutiile craniene ale autorilor), alte cîteva din bijuteriile debitate de comentatorii meciurilor din multele competiții internaționale din ultima vreme. Cea din titlu vine tot din zona fotbalistică, evident.

Începem cu PRO TV și Campionatul Mondial al Cluburilor, un fel de tichie de mărgăritar pe cheliile angajaților de la secția sport, descalificați după atîția ani de odihnă deplină. Miercuri, 18 iunie, meciul Real Madrid – Al Hilal, prin minutul 40, cînd descalificatul cu microfon lovește sub centură: ”Hilal are mai multe șuturi, dar Real are mai multe goluri”! Mirarea vine de la faptul că în acel moment scorul era de 1-0, acel 1 părîndu-i-se lovitului de soare-n cap (și de soartă tot acolo!) ca fiind ”mai multe” decît 0 (zero). Am spus că nu comentez, că n-am ce! Vidul nu se poate comenta. Ăla din cap, zic!

Aceeași televiziune, meciul din Euro Under 21, România – Italia (0-1), 11 iunie, finalul primei reprize, penalty pentru România. Comentatorul insolat (deși era ora 22.45) îl vede pe executantul ”Louis Munteanu – foarte concentrat”. Concentratu` s-a concentrat de a tras ca o găină bleagă, adică exact ca el însuși, direct în portar. Ceva mai tîrziu, în repriza secundă, insolatu` mai bagă una clasică: ”Bună ideea! Execuția însă a lăsat de dorit!”. Pentru telespectatorii (și acum cititorii) normali, faza a fost așa: un băiat încălțat cu ghete cu crampoane, vrînd să centreze din dreapta, nederanjat de nimeni, a dat ca apucatul în mingea care a trecut peste toți cei din careu și a ieșit la vreo 6-7 metri de stîlpul drept, în aut de poartă. Bună ideea, așa-i?

Am ajuns și la desert: PRO Arena, 19 iunie, Under 19, România – Danemarca, minutul 11 din repriza a doua: ”Ca DURATĂ DE TIMP, nu s-a jucat nici jumătate din 10 minute”. Știți că se măsoară și alte cele cu durată? Ați auzit de durata de kile, durata de litri, de metri!? Nuuu? Atunci poate o fi din gramatică, partea cu complementele: de timp, de mod, de loc. Ce ați zice ca vreun analfabet din ăștia să vă vorbească despre durata de mod?