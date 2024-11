Vizită pentru Brâncuși, epigramă și caricatură

”Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat festivalul la care eu am fost invitat. Am fost invitat în calitate de laureat. Am participat cu o expoziție personală de caricaturi. Am luat un premiu care se cheamă <Șuță-ȘAI>, numele unui caricaturist care, din păcate, ne-a părăsit în perioada neagră a Covid-ului. Aurelian Șuță, pseudonimul lui artistic era Șuță-ȘAI. Festivalul s-a numit <Ion Cănăvoiu>, Ion Cănăvoiu fiind un spirit al locului extraordinar, care a dezvoltat în jurul personalității sale un festival de satiră și umor prin epigramă, prin caricatură, prin fabulă, prin sonet… Centrul Cultural are în frunte un domn, cred că îl cheamă Pompiliu. Pompiliu Ciolacu. Se pare că Ciolacu are rădăcini în spațiul ăla gorjean.

Ceea ce e foarte interesant, printre organizatori este și Cenaclul <Hohote>, care scoate și o revistă specială. Sînt organizați foarte frumos acești epigramiști. Au fost invitați fostul redactor șef al revistelor <Epigrama>, Laurentiu Ghiță, și actualul președinte, care este Nelu Moldovan, colegul nostru bucovinean de la Mănăstirea Humorului, și el un reputat umorist. Au participat reprezentanți din Buzău, din Alba, din Sibiu, eu din Bucovina cu Nelu Moldovan… a venit Ion Diviza din Chișinău, care era preocupat de alegerile din Moldova, normal, cred că el a votat la Craiova, că a tras o fugă cu mașina, acolo era un centru din ăsta de vot.

Au avut loc momente din astea aparte. Eu, vineri, la 15.00, am avut vernisajul expoziției mele, <Hazoon Politikon>, de grafică, reprezentînd personaje politice din urmă cu două decenii, care, iată, am constatat și eu, și ei că au o valoare de documente extraordinare lucrările mele. În general, un artist știe ce are de făcut și de aia le și face. Am fost mîndru că au fost apreciate, apoi au avut loc întîlniri pe scena Teatrului <Elvira Godeanu>… întîlnirea epigramiștilor cu publicul, eu împreună cu un coleg de-al meu, care și el a fost, eu știu, congratulat și apreciat pentru munca lui printr-un premiu <Șuță-ȘAI> pentru grafică, pentru că s-au dat premii la epigramă și la grafică. Eu împreună cu Marian Avramescu. Marian Avramescu este un cunoscut caricaturist al generației de mijloc, a fost tînăr, acum a avansat la stadiul de maturitate artistică, este fratele lui Lucian Avramescu (poetul care a trecut la cele veșnice pe 12 decembrie 2021 – n.r.), ca să știți, din satul Sângeru de pe lîngă Ploiești. Am avut ateliere continue de portrete, am donat portrete, am făcut cadou revistei <Hohote>, de exemplu, și revistei <Ceașca de cafea>, a lui George Drăghescu, un artist, un om implicat în cultură. Vor primi aceste portrete și le vor publica în diverse momente în viitor. Vreau să spun de George Drăghescu, că e un vechi prieten, eu nu mai fusesem de 24 de ani la Tîrgu Jiu. Am regăsit un Tîrgu Jiu curat, o lumină frumoasă, am avut zile foarte frumoase, trei zile, vineri, sîmbătă și duminică.

Sediul teatrului din Tîrgu Jiu este unul nou, am întrebat și eu, pentru că eu îl știam pe cel vechi. Este un sediu nou, este un teatru cochet, e mai mic ca număr de locuri decît cel de la noi, de aici, dar să vede clar că este o clădire de teatru, a teatrului. Nu spun că clădirea noastră nu este funcțională, de la Suceava, dar are parcă mult mai strînse scaunele, cele de la Suceava. Da, în partea de la balcon sînt foarte apropiate rîndurile unul de altul și atunci parcă mergi cu microbuzele între localități. Tîrgu Jiu este un oraș aerisit, plăcut, are frumosul parc plin cu minunățiile acelea lăsate de Brâncuși, de la Coloana Recunoștinței Infinite, Biserica Tătărăscu, apoi Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Da, e un pietonal foarte elegant… La Curtișoara mi-a plăcut acest frumos și ofertant și interesant nod cultural informativ gorjean, Muzeul Satului adică. E foarte frumos în Gorj.

Am mai fost în satul Runcu. La Dobrița am fost, de unde era de loc Ion Cănăvoiu, așa ca un periplu cultural… la Hobița, normal, am fost la casa lui Brâncuși. Deosebit, pentru că întotdeauna organizatorii se străduiesc să-ți ofere și momente din astea, de informație culturală, locuri deosebite. Artistul plastic Mihai Pînzaru – PIM.