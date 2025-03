Un sucevean pe urmele moldovenilor, la Istanbul

Suceava-Istanbul, via Iași

”Sincer, îmi doream de mult timp (să merg la Istanbul – n.r.), fiind un pic pasionat de istorie, citind mult despre Constantinopol, era pe listă de mai multă vreme și acum, mă rog, a fost și un zbor relativ OK de la Iași. Era pe listă Istanbulul și l-am făcut. În trei, cu doi adulți și un copil, a fost în jur de 350 de euro dus-întors (avionul – n.r.). Deci, preț foarte bun. Însă, sînt și inconveniente, orarul e foarte prost, se pleacă la miezul nopții, te întorci la Iași după miezul nopții, îți asumi asta de la început. (La Istanbul) am luat un transfer, există și taxi, dar am ales varianta sigură, transferul plătit dinainte, 40 de euro, o mini-limuzină, care ne-a dus pînă la hotel, în centrul Istanbulului. Vorbim de aeroportul Istanbul Internațional (Havalimani – n.r.). E cam la 50 de kilometri de centru, de obiective, 45-50 de kilometri, deci oricum e departe. Înapoi am venit cu taxiul și am dat 45 de euro.

Sabia lui Ștefan cel Mare

Sînt multe de văzut. Palatul Topkapî este fosta reședință a sultanilor otomani. Acolo pot fi găsite tot ce au adunat ei în sute de ani, cît au stăpînit o bună bucată din lumea asta. Acolo este și sabia lui Ștefan cel Mare. Toată lumea, în general, cam toată lumea vrea să o vadă. Toată lumea din România. E o zonă de arme, unde sînt cîteva zeci de săbii adunate din mai multe colțuri ale lumii. Prin Palatul Topkapî am auzit cel puțin de 10 ori, să zic, vorbindu-se românește, deci sînt români, circulă, din București sînt foarte multe zboruri, mulți merg și cu mașinile, din ce am înțeles. La obiectivele turistice intrările sînt scumpe. De exemplu, la Palatul Topkapî am plătit în trei în jur de 115-120 de euro. Și inclusiv la Hagia Sofia, la moscheea cea mai celebră din Istanbul, fostă biserică din perioada Constantinopolului, și acolo, ca să intri și să o vezi ne-a costat destul de mult, în jur de 150 lei de persoană, 30 de euro. Deci, trebuie un buget consistent pentru intrări. Pentru cetățenii turci e mult mai ieftin, cred că un preț de 10 ori mai scăzut. Au făcut asta de cîțiva ani, am înțeles. Pînă acum patru – cinci ani prețurile erau cam aceleași, erau în general simbolice la intrări. Acum nu mai este cazul, exploatează acest aspect și fac bani mulți. (Palatul Topkapî) e uriaș. Noi am stat cinci ore. Am parcurs tot, dar, de exemplu, dacă ne-am fi luat audio-ghid am fi stat și mai mult.

Temnița unde au fost aruncați Brâncovenii și casa unde a stat Cantemir

Noi am vrut să mai vedem, să zic așa, și alte urme ale Moldovei și moldovenilor la Istanbul. Și cel mai interesant și impresionant a fost la Cetatea Edikule. Este o cetate care este fix pe malul Mării Marmara. E și imaginea foarte frumoasă, pentru că urci undeva sus. Chiar atunci cînd am fost noi erau zeci de vapoare care își așteptau rîndul să intre în strîmtoare și era o imagine foarte frumoasă. În cetatea asta era și este Turnul Temniță, unde sultanul, sultanii, îi închideau pe cei care îi supărau, să zic așa, mă refer la persoane de rang mai înalt. Acolo au stat și Brâncovenii noștri. Domnitorul Brâncoveanu, cel care ulterior a fost executat de sultan în Istanbul alături de cei patru fii ai săi. E o poveste tristă acolo. E un turn de vreo 30 de metri înălțime, din piatră, umed, foarte rece, și cînd te uiți în sus pe etaje, așa, ca la bloc, vezi celulele mici strîmte, unde erau închiși cei osîndiți. Te strînge în spate. Am plecat destul de repede de acolo. Și am mai fost, tot legat de ai noștri, în cartierul Fanar unde a avut casă și Dimitrie Cantemir, fost domnitor al Moldovei și mare cărturar. A stat 22 de ani la Istanbul și este marcat locul, este pusă o placă care amintește aspectul ăsta.

Muzeele scumpe, croaziera pe Bosfor ieftină

Croazierele pe Bosfor, aici am rămas surprins. Am făcut o croazieră de aproximativ două ore și am plătit 60 de lei toți trei. Am mîncat destul de mult pe stradă. Bine, la hotel am avut un mic dejun foarte bun și apoi, de exemplu, ce au ei mai celebru, de notorietate, în zona podului Galata, cred că știe destul de multă lume, acolo sînt și foarte mulți pescari, și sandwich-ul cu pește se vinde la greu. Un macrou și două bucăți de pîine acolo și un pic de condiment, 30 de lei. Cam așa, deci 200 de lire de ale lor. Și prețurile sînt, să zic așa, un pic mai mari decît la noi, dar nu mult. Dar, în nici un caz, nu mai este ieftin, cum era pe vremuri.

Merită să vizitezi Istanbulul

Noi am dat 70 de euro (pentru cazare), doi adulți plus un copil, în centrul Istanbulului, la 4 stele, cu mic dejun inclus. Prin alte părți prin Europa nu găsești pe prețuri de genul ăsta la momentul de față și, deci, aici cumva compensezi, să zic, intrările sînt scumpe, dar… Am mers cu tramvaiul pentru că ajungeai imediat dintr-un loc în altul. Au și metrou, dar nu am mers cu el. Este undeva la 3-4 lei un bilet. Un bilet cu care puteai circula 120 minute, cred. Transportul în comun, asta am citit peste tot, e foarte ieftin și recomandat, pentru că orașul e un vacarm. Adică se circulă haotic, la trecerea de pietoni… se trece și pe roșu, deci chiar pe bulevard, la noi nu prea se întîmplă. Oamenii se uită în stînga-n, în dreapta și dacă e liber au tăiat-o. Merită (să vizitezi Istanbulul – n.r.), merită din multe puncte de vedere. Trăgînd linie, bugetul nu e foarte mare”. Florin Paiu, jurnalist la ”Monitorul de Suceava”.