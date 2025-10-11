Tendință în SUA: școală vocațională în loc de facultate

Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de 25 de ani în Statele Unite Americii, unde lucrează la o firmă de distribuție a aparaturii medicale. ”Îți spun cu siguranță (cît am făcut săptămîna asta – n.r.), pentru că odată ce am schimbat uleiul la mașină am resetat kilometrajul. Cînd am pornit luni la drum aveam zero kilometri. Acum sînt în localitatea Pietricica (Little Rock – n.r.), capitala statului Arkansas, stat care l-a dat președintele cu numărul 42 al Statelor Unite, și anume faimosul Bill Clinton. Cînd am parcat aici la hotel aveam 2.200 de mile și un pic, ori 1,6, deci ar veni cam 3.400 de kilometri. Și încă mai am de parcurs mîine încă vreo 10 ore pînă în Indianapolis. Am plecat din Indianapolis, am oprit în statul Missouri în două locuri, în St. Louis și în Columbia, și apoi am fost în Nebraska. Din Nebraska am coborît în Oklahoma, am dat în Tulsa, într-o rezervație indiană de-acolo. Și după aia am plecat, am stat în Dallas, am luat de acolo un dispozitiv și după aia am coborat pînă în graniță cu Mexic, într-o localitate chiar de graniță cum e Siretul, îi spune Brownsville, într-o suburbie. Chiar în zona unde are Elon Musk baza lui de lansare în Golful Mexic sau, mă rog, cum îi spune în ziua de astăzi, după noua administrație, Golful America.

(Apropo de Elon Musk, văd că acesta le-a transmis celor care sînt abonați la Netflix să părăsească această platformă, pentru că e un serial animat care urmărește aventurile unui adolescent transgender. A spus Elon Musk că <pentru sănătatea copiilor voștri ar fi bine să părăsiți Netflix:. Mai are un cuvînt Elon Musk în State? Se mai uită lumea la el?) Da și nu. Elon Musk este un personaj foarte polarizant și în politica Statelor Unite, dar și în domeniul social, pentru că ăsta este omul care, totuși, a atins zilele trecute… este primul om din istoria omenirii care a ajuns la o avere de 500 de miliarde. Deci vorbim despre alt nivel. El nu mai este atît de polarizant cum a fost pînă acum o lună jumate, cînd a părăsit arena politică, dar întotdeauna el o să fie un personaj care o să lanseze un subiect care o să creeze discuții și vîlvă în societate, pentru că el este cu totul și cu totul aparte față de alții, nu să zicem miliardari, dar oameni care au, cum să zic eu, o influență foarte mare în domeniul lor. El întotdeauna are un cuvînt de spus. Chiar dacă e priceput sau nu, el își spune punctul de vedere.

(Parcurgînd atît de mulți kilometri ai mai văzut anunțuri pentru angajări?) Da, vreau să-ți spun că tocmai am trecut printr-un filtru al celor de la grăniceri, de la frontieră. Și dacă mai ții minte, acum vreo două luni, tot cînd am fost prin zonă, ți-am trimis o fotografie cu un anunț de angajare. Vreau să-ți spun că era acolo. Deci, cu alte cuvinte încă mai au nevoie. Dacă săptămîna trecută spuneam că am văzut pe coasta Washington DC, New York, New Jersey și pînă în Carolina de Nord, acum pot să spun că am văzut prin Nebraska, am văzut și în Dallas, în Texas. Da, sînt. De exemplu, venind spre casă, am trecut printr-o zonă industrializată foarte puternică, și anume Golful Mexic sau Golful Americii. Am văzut companiile astea care construiesc țevi pentru transportul de gaz petrolier. E foarte tehnologizată industria asta și acolo îți trebuie niște oameni foarte bine pregătiți. Vreau să spun că erau panouri cam în fiecare așezare prin care am trecut, am tranzitat. Am văzut panouri care erau cu angajare de personal, în care spuneau că beneficiezi din prima zi de asigurare de sănătate, plus că nu-ți trebuia diplomă de facultate sau de studii superioare, te califică ei la locul de muncă. Și să mai știi că deja s-a format, e în plină desfășurare un curent apărut cu ceva luni în urmă, în care se pune sub semnul întrebării de oameni influenți în societatea americană, mai ales de pe Wall Street, și de la companiile astea mai mari… De exemplu, Peter Thiel, care este un multimiliardar, unul din cofondatorii PayPal, prieten foarte bun cu Elon Musk, un om, Peter Thiel, care investește foarte mult în startup-uri. Și a început și el să vehiculeze ideea asta, că nu prea vede logica să faci patru ani de facultate și să nu ai garanția zilei de mîine că vei găsi o slujbă care să fie remunerată în concordanță cu studiile tale superioare. Și se merge pe ideea de a face școlile acestea vocaționale, profesionale, cum le spunem noi în România, în care să te pregătească să devii electrician, să devii instalator, tehnician de înaltă precizie”. (Foto: Forbes)