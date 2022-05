Studenți suceveni cu gusturi thailandeze

„Făina de greier a fost importată din Thailanda. Am achiziționat-o anul acesta de la o companie care procesează greieri și, astfel, a ajuns în facultatea noastră. Am optat să testăm și acest tip de făină, pentru că Uniunea Europeană a aprobat-o în consumul uman și am fost curioși și noi să vedem ce gust are și ce putem dezvolta din ea ca și produse alimentare. Făina de greier nu se găsește în magazine, dar în mediul online poate fi achiziționată. Făina pe care am cumpărat-o noi costă 300 de lei kilogramul. Gustul este destul de înecăcios și cantitatea pe care o poți adăuga într-un produs alimentar este de 5, 10, maxim 15%, astfel încît calitățile senzoriale ale produsului să nu fie modificate semnificativ. La gust seamănă cu malțul, cu făina de malț. Am testat făina de greier pe o brioșă. La nivel internațional, primele aplicații au fost făcute pe produse de patiserie și noi am încercat o brioșă. Am încercat proporții de la 5 pînă la 20% și am observat că cel mai bun procent este cel de 10%. Un volum mai mare afectează creșterea în volum a produsului finit”. Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV, prof. univ. dr. Mircea Oroian, vorbind despre unul dintre ingredientele folosite de studenți la cea de-a III-a ediția a concursului FIA Food Fest.