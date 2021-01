Spărgătorii de bariere

„Ne-am obișnuit în ultimii ani să-l folosim pe Mihai Eminescu pentru diverse scopuri la nivelul societății și să ne dezlipim de el sufletește. Am avut mereu această problemă. Cum să fac și ce ar trebui să facem pentru ca Eminescu să vină din nou către sufletele noastre. Cred că nu numai eu am simțit lucrul acesta. Dovada e faptul că acest 15 ianuarie a însemnat o resetare a poziționării noastre față de Eminescu. Am simțit și de pe rețelele de socializare și din activitățile care au avut loc în Suceava și în județul nostru că oamenii au vrut, fiecare, să spună ceva legat de Eminescu, de atașamentul față de poetul național, de nevoia de cultură. Acest curent a venit, în primul rînd, din frustrarea pe care o avem de un an de zile că nu putem comunica, nu ne putem întîlni… Momentul de la bust a fost ca niciodată, unul foarte viu. De altfel, și genericul pe care l-am propus pentru acțiunile de la USV alături de Colegiul Național <Petru Rareș> și de Casa de Cultură a Studenților a fost unul mai neobișnuit, <Poezia vie>. Am avut și un afiș pink și am spart niște bariere. Deci, totul s-a îndreptat spre tineri și spre ideea de a-l aduce realmente pe Eminescu aproape de tineri”. Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, coordonatoarea Bibliotecii Universității ”Ștefan cel Mare”.