Și un kilogram în plus contează

„Eu am jucat la Steaua cu 88 de kilograme, la 1,94 metri. Cînd am ajuns la Palermo m-au luat ăia la măsurat și mi-au zis că am niște masă grasă pe mine și trebuie să o dau jos. Mă uitam unde-i masa aia, că eram uscat, eram tras la față. Mi-au spus că obligatoriu trebuie să dau jos un kilogram, un kilogram și jumătate. A venit medicul nutriționist și mi-a dat meniul, ce trebuie să mănînc. Totul cu gramaj, la prînz, seara. După două săptămîni m-au luat din nou la măsurat și dădusem jos un kilogram și jumătate. Eram bine și altfel mă simțeam în teren. Și-acum îmi spune soția, cu care sînt împreună de o grămadă de ani, că nu m-a mai văzut niciodată arătînd ca la Palermo. Începusem să fac și multă sală, pentru că italienii lucrează foarte multă forță înainte de antrenament. La ei, înainte de fiecare antrenament se lucrează de la jumătate în sus. Alergătura o lucrezi în timpul antrenamentului. Acum sînt pe 94-95 de kilograme, dar la mine nu se vede că-s mai înalt. Sînt OK pentru că mă mai țin sub control. Fac și mișcare, însă la mine în baie este cîntarul. În fiecare dimineață, cînd mă spăl pe dinți, stau cu periuța în gură și urc pe cîntar. Dacă am un weekend mai greu, cu grătare și un șpriț, după aia este puțin mai dificil”. Dorin Goian. (Foto: Hotnews)