Resursele naturale, cheia unei economii inteligente

Analistul economic Daniel Apostol, director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro, este de părere că în România ”nu este discutată serios șansa de a avea dezvoltări, investiții și creștere economică pe baza industriei noilor tehnologii”, mai ales în condițiile în care ”sînt multe zone în care ar trebui să fim mînă-în-mînă cu parcursul european”, iar în ceea ce privește resursele naturale, ”nu avem motive să ne plîngem”: ”De cele mai multe ori noi ne limităm doar la a produce materia primă, iar produsele cu înaltă valoare adăugată le importăm. O să dau un exemplu pe care l-am menționat și în editorial (”România: pași către industria viitorului. Cum putem transforma resursele, tehnologia și energia într-o nouă viziune industrială”, publicat pe jurnalul.ro – n.r.). Cheia unei economii inteligente poate fi dată de resursele naturale, iar aici nu avem motive să ne plîngem. De exemplu, avem minereuri de litiu, de cupru, de aur, de grafit – minerale care sînt critice pentru microcipuri, pentru tehnologii verzi, pentru construcția de baterii. În loc să exportăm aceste resurse naturale în formă brută, de materie primă, ar trebui să avem o gîndire de a atrage investitorii în unități de procesare la nivel intern. Avem exemple la nivelul Europei de state, cum sînt Finlanda și Suedia, care au demonstrat că procesarea acestor minereuri în economia națională duce la dublarea valorii adăugate.

Am putea fi constructori de uzine de baterii, de centre de reciclare, de unități de microcomponente, astfel încît să ne dăm o șansă cu privire la modul în care avem un model de creștere economică care să fie sănătos, să fie al viitorului. Apoi, avem infrastructura din sectorul IT, care este un sector competitiv internațional, dar este slab conectat la industrie în România. Avem peste 150.000 de profesioniști în sector, dar munca lor în ideea modernizării producției este aproape inexistentă, pentru că ceea ce fac ei înseamnă părți componente din produse finite de peste graniță. Or, aportul lor la modernizarea producției poate fi substanțial, dacă noi construim un sector IT care să fie conectat puternic la industrie”.