P!nk, o artistă și o mamă fără figuri

„Am văzut-o de curînd pe Pink într-o emisiune din Statele Unite, care-i foarte bine cotată, și pe mine m-a atins un pic la suflet treaba asta, în primul rînd cînd am realizat că ea are 44 de ani. Or, cînd am venit eu aici, în State, prin 2000, Pink se lansase puternic pe scena muzicală americană. Atunci avea 21 de ani, dar făcuse ravagii și, practic, am trăit visul american. Pink e parte din chestia asta pentru că ascultam și ascult muzica ei. Am avut ocazia și norocul să o văd și la hotel stînd la noi de vreo două-trei ori și ultima dată a venit cu soțul ei și cu copiii. Are un băiat și o fată. Cînd am văzut emisiunea respectivă vreau să spun că, printre altele, cît a durat tot interviul cu ea, vreo 15-20 de minute, la un moment dat o arăta făcînd turneele sale foarte lungi și cum își pregătea spectacolele care aveau loc seara. Fata ei stătea și nu știu ce făcea pe la repetiții, însă juniorul care are 6 ani acum se plimba cu trotineta pe scenă. Îmi aduc aminte cînd Pink a avut concert în Indianapolis și că, la final, m-a anunțat echipa ei de pază că ajung la hotel peste jumătate de oră sau 40 de minute și să fim pregătiți. M-au trimis pe mine și a trebuit să le dau acces în hotel, în parcarea specială, pentru că ei au un alt statut. Cînd au coborît din mașină ea, cu soțul și copiii, Pink îl ținea în brațe pe junior. În emisiunea recentă l-am revăzut pe băiat dîndu-se cu trotineta și am zis că nu-mi vine a crede cum a trecut vremea. Puștanul m-a atins la suflet, fiindcă avînd și eu doi nepoți îi văd cum cresc în fața mea. Apoi, am văzut în emisiune ce acrobații face Pink la 44 de ani. Eu vorbesc despre Pink din perspectiva mea personală, pentru că am văzut cum trata lumea, chiar dacă era obosită după spectacol. Este o tipă deschisă și cu bun simț. În schimb, Mariah Carey, ca să dau un exemplu din partea ailaltă, venea la 11.30 sau 12.00 noaptea de pe drum și nici măcar nu-și ținea copilul în brațe. Îl ținea garda de corp. Ea purta ochelari de soare și nici măcar nu a salutat”. Florin Senciuc, un sucevean stabilit în Statele Unite ale Americii la începutul anilor 2000. (Foto: pagina de Facebook a artistei)