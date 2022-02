Pisica nepotrivită la locul potrivit

„În urmă cu un an sau doi, pe ziarul meu online suceava-smartpress.ro, nereușind să găsesc o imagine cu o pisică să ilustrez un eveniment, am căutat pe internet o pisică. Era o pisică ce stătea pe un gard, nu la țară, ci la oraș. Am folosit fotografia și am uitat jumătate de an de articolul ăla. După jumătate de an am primit o notificare pe email din partea unui avocat din nu știu ce țară a Europei, cum că trebuie să plătesc 5.000 de euro pentru faptul că am folosit acea pisică ca ilustrare la articolul respectiv. Văzînd și știind că dacă te pui cu avocații mai mult o încurci, am șters imediat poza pisicii de pe net și am pozat pisica vecinei. Jumătate de an am tot primit notificări din partea unei firmei de avocatură cu notorietate, presupun, în țara aceea din Uniunea Europeană, prin care eram avertizat că, dacă nu voi proceda la plata celor 5.000 de euro o să mi se închidă afacerea… De un an și jumătate nu am mai primit nici un fel de mesaj din partea acelei firme celebre de avocatură. Am nimerit exact pisica nepotrivită”. Neculai Roșca, redactorul șef al site-ului de știri Suceava SmartPress.