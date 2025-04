Omul școlit la locul potrivit

”Am avut întîlniri (în Maroc, unde a fost anul trecut – n.r.) de la nivelul primului ministru pînă la nivel de Minister al Agriculturii și pînă la nivelul omologilor noștri din serviciile veterinare, la Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Veterinară, care este bine dezvoltată și, bineînțeles, și ei sînt măcinați în ultima perioadă de secetă. Au avut și ei sezoane de secetă și fiind mari consumatori de oaie au un necesar foarte ridicat. Deci, discutau să contracteze undeva la 3-400.000 (de capete – n.r.) pe an pentru o perioadă mai lungă de timp. După care, Arabia Saudită care cumpără foarte mult, foarte mulți miei de la noi. (În Maroc) ceea ce am observat și chiar este un lucru bun este că în funcțiile cheie sînt oameni profesioniști cu care ai ce discuta. Bariera de limbă nu este o problemă, ei sînt vorbitori de franceză și engleză, dar eu nu am nici o problemă, studiind și eu prin Franța, deci nu era nici o problemă. Am văzut o chestiune foarte dezvoltată și de unde avem de învățat. Este vorba despre creșterea cailor – au tradiție. Eu zic că e o țară în creștere, în dezvoltare. Populația a crescut – vă dați seama, dacă vorbim de acum 20 de ani era aceeași populație ca la noi. La ora actuală ei sînt 36 de milioane. (Ați întîlnit printre oficiali oameni care au studiat prin România?) Am întîlnit oameni de 55-60 de ani care au avut profesori români. Știți că era o perioadă prin anii `80 cînd mergeau foarte mulți români care predau Matematică, Geografie, Istorie, predau în Maroc”. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare Suceava, medicul veterinar Mihai Sorin Voloșeniuc.