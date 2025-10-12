O voce încă din liceu

În cei patru ani de studiu la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Larisa Duțu, absolventă a Secției Filologie-Engleză intensiv, a primit bursă de merit. Cu media 9,25, Larisa a intrat la ”cu taxă” la Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava și și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu fondul de burse pentru studenți, care a fost tăiat serios. Tînăra a vorbit și despre viața de liceu.

”Mi-a plăcut. Patru ani frumoși, profesori care au știut să mă îndrume, inclusiv doamna profesoară care mi-a recomandat să vin, astăzi, aici. Doamna Gorban (Anca Gorban, profesoară de Română – n.r.). Profesorii sînt foarte bine pregătiți, din punctul ăsta de vedere. Mereu m-au susținut, mereu mi-au spus: <haide, du-te, fă și asta, haide că ai o voce, ai o opinie, du-te, spune-o!>. Și datorită lor sînt astăzi aici și încerc să îmi apăr, cumva, drepturile de nouă studentă, să spun așa. Eu am fost norocoasă, pe scurt. Și cu liceul, și cu profesorii pe care i-am avut. (Dacă ar fi să dai timpul înapoi ai alege un alt liceu?). Nu, și le-aș recomanda tuturor, din punctul meu de vedere, să dea la „Peda”, cum spunem noi, cei din Suceava. Pentru o persoană ca mine, mai, nu știu, dezinvoltă, mi s-a părut potrivit liceul ăsta. (Vizavi de programa școlară, ce ai face dacă ai avea o funcție de decizie în sistemul de învățămînt?) Vă dați seama că aș tăia, să spun, așa, pe românește, din anumite materii, aș lăsa mai mult și elevii să aleagă, pentru că degeaba spun ei că cei dintr-a IX-a nu știu să aleagă, nu știu ce vor, nu e chiar așa. Unii chiar știu ce vor, adică inclusiv eu am știut întotdeauna ce vreau, încă din clasa a II-a. (Ai tăia din materii sau din numărul de ore?) Și numărul de ore, și poate și materiile. Dacă sînt la Filologie, spre exemplu, nu aș avea nevoie de o oră, sau poate o oră așa pe o săptămînă pară, sau o altă oră pe o săptămînă impară, ceva ca să pot să reduc. E importantă și această, cum să spun, generalizare a orelor, dar cît mai puțin, ca să pot să mă concentrez pe ce am nevoie. (Liceul din ziua de azi te pregătește pentru viață?) Din punctul meu de vedere nu neapărat. Eu m-am pregătit și separat pentru asta, adică muncesc din clasa a XI-a, am încercat să-mi adun cît mai multe experiențe, să cunosc cît mai mulți oameni și așa mai departe. Nu cred că este chiar potrivit pentru fiecare tip de persoană, deși ar fi trebuit să fie. Persoanele mai norocoase, să le spunem așa, da, reușesc să se dezvolte, dar cele care sînt poate puțin mai închise nu reușesc neapărat să se integreze. Mă gîndesc că ar trebui ceva făcut și pentru ei. Nici eu nu am fost dintotdeauna așa cum sînt acum. Adică, dacă mă chemați în clasa a IX-a să vin să vă vorbesc la microfon n-aș fi făcut-o”.