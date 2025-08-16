”O sumă întreagă de diplome”, medalii, plachete, fotografii, documente și tăieturi din ziare

La Galeria de artă Zamca a putut fi vizitată pînă pe 31 iulie 2025 expoziția <Natația suceveană la performanță mondială>, care a cuprins medalii, trofee, diplome, fotografii, articole de presă – o reflecție a carierei înotătorului sucevean Tudor Ignat, acum profesor de înot în Norvegia. Maestrul Mihai Pînzaru – PIM, curatorul expoziției, a detaliat la Radio Top:

”Galeria Zamca este o ofertă pentru iubitorii de artă făcută din partea Asociației Institutul Bucovina. Este un spațiu, zic eu, generos pentru toți iubitorii de artă, în sensul că aici sînt invitați să expună și au loc evenimente artistice reprezentate prin vernisaje, expoziții, în general de artă plastică, artă vizuală.

Iată că am avut în urmă cu puțin timp un vernisaj închinat unui corifeu, dacă putem să-i spunem, pe drept cuvînt, al mișcării sportive sucevene, legată de înot, sportul acest acvatic, și este vorba despre Tudor Ignat, o expoziție închinată unui performer, eu știu, performer dovedit prin ceea ce s-a expus în acest eveniment. A fost o sumă întreagă de diplome, un vraf de medalii, plachete, fotografii foarte multe, documente, tăieturi din ziare, evenimente care au marcat talentul, evenimente remarcabile pentru mișcarea suceveană sportivă.

Tudor Ignat este fiul lui Mircea Ignat, Dumnezeu să-l odihnească – a plecat nu de mult dintre noi. Mircea Ignat, un cunoscut hocheist sucevean, un om care a avut apoi o carieră didactică legată de profesia de șofer de autoturisme, a fost instructor.

Mama lui, doamna Corina Ignat, a fost un desăvîrșit om de cultură. A lucrat în cadrul Direcției de Cultură a județului Suceava. Eu am colaborat de-a lungul timpului cu domnia sa și mămica, doamna Corina Ignat, a făcut acest demers extraordinar, care de fapt a fost un cadou pentru suceveni, un <remember> și un gest al unei mămici iubitoare, a unei familii responsabile, ca să spunem așa. Și băiatul care a venit acasă, pentru că el este și cetățean norvegian, locuiește în Norvegia, să se bucure de un prestigiu desăvîrșit. În Norvegia activează cu talentu-i binecunoscut.

Ceea ce este foarte interesant este că la vernisaj au participat și alți colegi de-ai domniei sale, printre care domnul Cezar Moscaliuc, performer și domnia sa în domeniu, o doamnă care țin minte că o chema de domnișoară Talpalariu, pentru că știam foarte bine despre performanțele acestei domnișoare fiind fiica lui Gusti Talpalariu, care era un prieten de-al meu de la Tipografie. Și doamna Talpalariu, fostă Talpalariu, n-am reținut numele acum, îmi pare rău, eu am greșit, a venit cu fiica domniei sale, care și ea e performeră în înot. Iată că a fost prezent Mitruț Balint, care este stindardul nostru de optimism și de talente în domeniul artelor vizuale – îndată face 95 de ani, iar pe 16 septembrie va avea o expoziție la noi, la Galerie, devenită tradițională. El mereu ne-amintește că peste cinci ani sîntem invitați la banchetul centenarului său. Este optimist și ne umple și nouă inima de bucurie. La vernisaj a mai participat domnul Flandorfer din partea Direcției de Cultură, ca un omagiu adus direct și doamnei Corina Ignat, care a lucrat la Direcția de Cultură. A venit însoțită doamna Corina de colegi, de prieteni, de rude, vecini, și vreau să spun că a participat din partea universității domnul profesor Iacobescu cu doamna. Am înțeles că doamna Iacobescu a fost profesoara domnului Tudor Ignat. Tudor a venit cu partenera sa de viață”. (Foto: Organizația Institutul Bucovina)