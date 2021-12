O rețetă ”jos cușma!”. Cușma lui Guguță

”Anul trecut, FIA Food Fest trebuia să fie în aprilie, dar în martie s-a închis totul din cauza pandemiei. Ediția din acest an nu a mai putut fi pe formatul clasic, pe care l-am propus în 2019, așa că am implicat studenții în culegerea de rețete tradiționale. Avînd în vedere că noi avem studenți din județele Suceava, Neamț, Botoșani, Harghita și Bistrița-Năsăud, dar și din Republica Moldova și Ucraina, am vrut ca ei să culeagă rețete de la bunici. Cele mai interesante mi s-au părut rețetele din Republica Moldova. Au fost și mai dezghețați studenții care le-au prezentat. Mi-au rămas în minte <Cușma lui Guguță>, pentru că fata a spus și povestea din spatele acestei rețete, precum și <Zefirul>. <Cușma lui Guguță> este o prăjitură care se face din clătite. În clătite se pun vișine proaspete sau din compot. Se rulează, se face ca un turn, sub formă de triunghi, și-apoi se îmbracă în frișcă și se rade ciocolată deasupra. Are formă de cușmă, de căciulă. De-aici îi vine denumirea de <Cușma lui Guguță>. <Zefirul> e asemănător cu bezeaua, numai că se pune piure de fructe. Am gustat ambele produse, dar nu acum. Acum a fost doar culegere de rețete, pentru că nu avem voie să facem degustarea în sine. Nu s-a preparat nimic din cauza crizei sanitare, însă am preferat să marcăm momentul, mai ales cu studenții din anul I, care-s puțin debusolați. La anul, dacă nu vor fi restricții, <Cușma lui Guguță> se va face. Sperăm ca în luna mai a anului 2022 să facem ediția a II-a, cu prezentarea de produse alimentare inovative. Ediția 2019 a fost un real succes, deoarece s-au implicat foarte mulți studenți și pentru că au venit firme care i-au atras pe studenți în activități de tipul practică plătită de către ei. Sperăm să revenim la normal”. Profesorul universitar doctor inginer Mircea Oroian, decanul Facultății de Industrie Alimentară din cadrul USV.