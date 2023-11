O altă lume dintr-o altă lume

”Aș începe cu cea mai lungă tură pe care am făcut-o, cel puțin anul ăsta, pentru că a durat în jur de 12 zile, aproape două săptămîni, și a fost pe coasta de Vest, și am fost în jur de 7.000 și ceva de mile, asta vine undeva la 9.000 de kilometri. Foarte lungă, pentru că au decis ai mei că dacă tot sîntem o firmă serioasă și cu ”mulți” muncitori, doar șase în total, cu tot cu patroni, am tras lozul cîștigător. A fost o ieșire de la Indianapolis, deci din mijlocul Statelor Unite aproximativ pînă pe coasta de vest a Statelor Unite. Los Angeles a fost destinația finală și acolo a culminat, ca să zic așa, avem un client care a cumpărat un dispozitiv medical de la compania noastră pe Rodeo Drive. Rodeo Drive este buricul universului în domeniul artistic în Statele Unite, acolo sînt marile studiouri în Beverly Hills, acolo sînt cele mai luxoase proprietăți. Mă rog, este altă lume chiar și pentru mine după atîția ani de locuit în Statele Unite ale Americii. Pot să spun negreșit că Beverly Hills și Rodeo Drive reprezintă o altă lume.

Este o stradă faimoasă pe care eu, mai râd, mai glumesc, și spun că dacă n-ai cel puțin 10.000 de dolari cash, așa, în buzunar, nici nu poți intra pe stradă să te plimbi. La orice te gîndești există acolo. Și aerul pe care îl respiri e altul acolo. Exact cum vedeam noi prin filme. Era un serial faimos Beverly Hills 90210 sau așa ceva. Este codul poștal al celui mai luxos cartier din Statele Unite și din lume. Eu cel puțin așa am simțit. Orice brand de lux vrei tu era acolo. Asta e, ce să mai spun, asta este America și ca să nu mai spun că la jumătate de kilometru de acolo, mergînd spre următoarea destinație, ce vedem noi prin filme, cu săracii, cu oamenii străzii, care dormeau în corturi sau în mașini abandonate. Este strigător la cer să vezi astea așa numai în distanță de 10 minute, hai să zic 20 de minute, că te mai oprești în trafic, era traficul aglomerat. E o experiență extrem de ciudată, parcă ești în altă lume.

Cînd am ajuns la Chicago era noaptea la ora 11 și ceva. Luni am fost plecat între vecini, ca să zic așa, am fost plecat spre Detroit, Michigan și venind spre casă am trecut prin Chicago și am ajutat un foarte bun amic de-al meu, un român, și am rămas și eu așa plăcut impresionant să văd la ora aia circulația desfășurîndu-se normal. Hai să zic așa, ca să poți să te bucuri de peisaj e undeva de la ora 11-12 noaptea pînă la un 5 dimineața. Începînd de la un 5.30-6,00, deja începe lumea să se miște, să meargă spre serviciu. Este unul dintre orașele cu viață de noapte intensă mai mult în centrul orașului. Spre periferii, mai ales în sud, acolo sînt problemele mai mari, de fapt ei au și o poreclă pentru zona respectivă datorită violențelor. Îi spun „ȘIRAC” – de la Chicago și Irak.

Au cîteva puncte de atracție extraordinare pe malul lacului superior acolo. Au Delfinariu, au Muzeul de Științe ale Naturii, au Navy Pier-ul, au în centru acolo Mila Magnifică. Mila Magnifică este varianta mult mai mică pentru Rodeo Drive. Are un kilometru jumate – doi kilometri, dar acolo sînt iarăși magazine de lux, lumea merge mai mult. Chiar acolo, nu știu cum s-a tradus în România, s-a făcut un film cu Mel Gibson, ceea ce gîndesc bărbații despre femei, ceva de genul ăsta… (Ce-și doresc femeile – n.r.). Este filmat 99% pe Mila Magnifică”. Florin Senciuc, un sucevean stabilit de peste 20 de ani în Statele Unite ale Americii, vorbind despre nenumăratele drumuri lungi pe care le face prin State, în calitatea sa de angajat al unei firme care distribuie aparatură medicală. (Foto: rodeodrive-bh.com)