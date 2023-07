O alegere care i-a scos istoria în drum

„Din unele puncte de vedere mi-a plăcut mai mult școala generală, pentru că încă păstrez legătura cu unele persoane din clasa în care am fost. Pe de altă parte, mi-a plăcut mai mult liceul, deoarece m-a ajutat să descopăr și să-mi dau seama mai bine ce-mi place de fapt. Dacă nu aș fi ales Colegiul <Mihai Eminescu> nu știu dacă aș mai fi avut privilegiul să descopăr cît de mult îmi place istoria și cît de importantă este. Contează foarte mult și profesorii și îi sînt recunoscătoare profesoarei mele de istorie Rodica Cozaciuc. Din punct de vedere social, mi-a plăcut mai mult școala generală, deoarece am avut un colectiv incomparabil cu cel din liceu. Poate eram și toți mai sinceri, mai pe față. Dacă mi-ar cere cineva un sfat despre Colegiul <Mihai Eminescu> nu l-aș da. Întotdeauna am evitat asta pentru că poți face performanță oriunde dacă ești pasionat și dacă ai puțin noroc măcar cu un profesor bun. Eu cred că la orice liceu din lumea asta există măcar un profesor extrem de bun. Peste tot poți face performanță. Eu nu regret că am terminat la <Eminescu>. Nu regret absolut deloc. Am avut de învățat atît de mult și despre oameni, și din punct de vedere academic. În plus, am intrat în contact cu atît de multe persoane diferite și m-am maturizat extrem de mult, mai ales din punct de vedere social, fiindcă eram foarte, foarte naivă cînd am intrat în liceu. Mă gîndeam că tot ce zboară se mănîncă și luam de bun cam orice”. Clara Avram, una din cele trei șefe de promoție de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, răspunzînd la întrebarea dacă i-a plăcut mai mult în școala generală sau la liceu.