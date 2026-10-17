Măturătorul de presă

- Urmărit internațional, săltat de polițiști de la stîna unde lucra și se ascundea.
- 5.190 de lei amendă și permis suspendat pentru un șofer din Suceava care a trecut pe roșu și a înjurat pietonii. DrugTest pozitiv la amfetamină.
- Control rutier de amploare în județ, cu sprijinul unui elicopter eficient mai ales la depistarea depășirilor interzise.
- Bătrînă de 77 de ani, terorizată de nepot, care i-a pus foc în gospodărie.
- Doi copii, răniți după ce un șofer neatent a intrat în mașina din față, la o trecere de pietoni din Burdujeni.
- Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn prin bagaje, în Vama Siret.
- Un pasager dintr-un autobuz și-a spart nasul de scaunul din fața sa după ce șoferul a frînat brusc.
- Un elev care a accidentat mortal un copil a obținut dreptul de a părăsi arestul la domiciliu pentru a merge la cursuri.
- Controale ample în zona școlilor din Rădăuți pentru prevenirea folosirii obiectelor periculoase. Polițiștii au verificat 227 de bagaje ale elevilor.
- Șofer de 60 de ani, reținut după ce a lovit un pieton la Vicovu de Sus și a fugit de la locul accidentului. Mașina, găsită ascunsă în spatele unui fînar, la Ulma.
- Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest.
- Vopsitorie auto clandestină, închisă de comisarii de mediu suceveni.
- Polițiștii au descins la un depozit de lemne din care a plecat un transport ilegal de cherestea.
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