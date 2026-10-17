Măturătorul de presă

Urmărit internațional, săltat de polițiști de la stîna unde lucra și se ascundea.

5.190 de lei amendă și permis suspendat pentru un șofer din Suceava care a trecut pe roșu și a înjurat pietonii. DrugTest pozitiv la amfetamină.

Control rutier de amploare în județ, cu sprijinul unui elicopter eficient mai ales la depistarea depășirilor interzise.

Bătrînă de 77 de ani, terorizată de nepot, care i-a pus foc în gospodărie.

Doi copii, răniți după ce un șofer neatent a intrat în mașina din față, la o trecere de pietoni din Burdujeni.

Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn prin bagaje, în Vama Siret.

Un pasager dintr-un autobuz și-a spart nasul de scaunul din fața sa după ce șoferul a frînat brusc.

Un elev care a accidentat mortal un copil a obținut dreptul de a părăsi arestul la domiciliu pentru a merge la cursuri.

Controale ample în zona școlilor din Rădăuți pentru prevenirea folosirii obiectelor periculoase. Polițiștii au verificat 227 de bagaje ale elevilor.

Șofer de 60 de ani, reținut după ce a lovit un pieton la Vicovu de Sus și a fugit de la locul accidentului. Mașina, găsită ascunsă în spatele unui fînar, la Ulma.

Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest.

Vopsitorie auto clandestină, închisă de comisarii de mediu suceveni.