Măturătorul de presă

Un șofer rupt de beat a rupt un gard după ce a intrat cu viteză prea mare într-un sens giratoriu.

Fapte șocante în cazul femeii arestate pentru viol: ar fi imobilizat o altă femeie, în timp ce era violată de doi indivizi.

Un șofer beat, care conducea haotic, depistat datorită unor martori care nu au trecut indiferenți mai departe.

O autoutilitară încărcată cu butelii de gaz a derapat și a ajuns într-un gard, la Udești.

Furt sau înscenare? Motocicletă ”dispărută” din Cacica, găsită avariată lîngă rîul Blâneț.

Arestat la domiciliu pentru ultraj față de primar, nu a fost găsit acasă și va răspunde penal și pentru evadare.

Sucevean prins de polițiștii de frontieră conducînd o autoutilitară cu numere ucrainene false, în Brodina.

Dorința unor vecini de a cumpăra același teren a degenerat într-o bătaie.

Scandal cu pumni, amenințări și minciuni în fața procurorilor – polițist din Gura Humorului, reținut pentru violare de domiciliu și favorizarea făptuitorului.

Bărbat din Rădăuți, arestat preventiv după ce a bătut crunt un om în plină stradă.

Accident grav provocat de un tînăr cu permisul suspendat. În autoturism s-au găsit sticle de alcool.

Tineri inconștienți pe șosele: a condus beat și fără permis și a intrat într-un gard, deși avea deja dosar penal pentru infracțiuni rutiere.