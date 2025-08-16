Măturătorul de presă

- Un șofer rupt de beat a rupt un gard după ce a intrat cu viteză prea mare într-un sens giratoriu.
- Fapte șocante în cazul femeii arestate pentru viol: ar fi imobilizat o altă femeie, în timp ce era violată de doi indivizi.
- Un șofer beat, care conducea haotic, depistat datorită unor martori care nu au trecut indiferenți mai departe.
- O autoutilitară încărcată cu butelii de gaz a derapat și a ajuns într-un gard, la Udești.
- Furt sau înscenare? Motocicletă ”dispărută” din Cacica, găsită avariată lîngă rîul Blâneț.
- Arestat la domiciliu pentru ultraj față de primar, nu a fost găsit acasă și va răspunde penal și pentru evadare.
- Sucevean prins de polițiștii de frontieră conducînd o autoutilitară cu numere ucrainene false, în Brodina.
- Dorința unor vecini de a cumpăra același teren a degenerat într-o bătaie.
- Scandal cu pumni, amenințări și minciuni în fața procurorilor – polițist din Gura Humorului, reținut pentru violare de domiciliu și favorizarea făptuitorului.
- Bărbat din Rădăuți, arestat preventiv după ce a bătut crunt un om în plină stradă.
- Accident grav provocat de un tînăr cu permisul suspendat. În autoturism s-au găsit sticle de alcool.
- Tineri inconștienți pe șosele: a condus beat și fără permis și a intrat într-un gard, deși avea deja dosar penal pentru infracțiuni rutiere.
- Mandat de arestare prelungit pentru tînărul de 18 ani care vindea canabis stropit cu substanțe chimice.
