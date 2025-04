Mașină americană sută la sută nu există

”Eu ce văd acum, și mă uit foarte atent la tarifele impuse, la impozitele, taxele astea vamale, impuse de administrația Trump, de Trump de fapt, văd din ce în ce mai multe voci din partea Partidului Republican, adică de fapt din partea întreprinzătorilor, a celor din industria petrolieră, care încep să devină din ce în ce mai iritați din cauza faptului că taxele astea vamale care sînt puse pe oțel, pe aluminiu, îi afectează pe ei, pentru că nu pot să-și facă un plan de acțiune stabil, adică incertitudinea asta le creează foarte multe probleme. Și din ce în ce mai multe voci se ridică din partea Republicanilor. Deci, aici nu vorbim de democrați, care, prin definiție, fiind în opoziție, trebuie să zică ceva contra sau sînt obligați să zică ceva contra. Ei, cînd se ridică republicanii și spun <domnule, cam pînă aici, stai așa un pic>, problema e mai mult decît serioasă, deja ridică niște semne de întrebare. Uite, acum din 2 sau 3 aprilie vor fi 25% taxe pentru toate mașinile făcute în afara Statele Unite. Păi, nu există la ora actuală o mașină făcută 100 % în Statele Unite. Și aici, iarăși, am să dau de exemplu Rivian. Eu am fost la Rivian acum trei ani și am luat mașina de pe linia de producție din statul Illinois, dar nici măcar Rivianul nu este făcut 100 % în America, și o spun în cunoștință de cauză. De exemplu, la Rivian bateria este adusă din China. Bateria este făcută de către o companie chinezească. Deci, sută la sută nu există. Nici Ford nu are 100 % făcută în America, este făcută în Mexic 10-15%, în Canada 20%, restul de 60% sau cît o fi pînă la 100% este asamblat ori în Detroit, ori în Louisville, ori unde mai au ei. Și asta este valabil la orice companie. Or dacă pui 25%, imaginează-ți că plătești dintr-o dată, hai să zicem, cu 15% mai mult. Oricum o dai, stînga sau dreapta, sus sau jos, va afecta consumatorul de rînd din America”. Florin Senciuc, un sucevean stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii.