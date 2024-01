”Lumea albă”, o lume complet necunoscută. ”Lumea albă”, albumul

„Am ieșit un pic din sfera muzicii românești, recunosc… M-am întors la Sfinx și la <Lumea Albă>, și la Semnal M, și la lucrurile care au sunat <îngrozitor> de bine la un moment dat. Mai pun la școală, îi mai întreb pe copii dacă mai știu de cîte vreun artist. Eurovision, de exemplu, că tot nu participăm, cică, la anul, și le-am pus Laurențiu Cazan cu <Say Something>, după părerea mea cam cea mai bună piesă pe care am fi putut-o trimite la Eurovision la un moment dat și au fost <Wow! Cum, așa ceva s-a cîntat în România?!>, <Zbor de cocori> al Sfincșilor, <Lumea Albă>, <Om Bun>, Pheonix-ul vechi… Le pun la sfîrșitul orei cîte ceva, la sfîrșitul orei de română, de engleză… Pînă la urmă, dacă îți aduci aminte ce făcea domnul Martinescu (profesorul de engleză – n.r.) cînd venea cu pick-up-ul și punea muzică clasică… face parte din educația lor. Copiii nu știu. Nu știu nici de Alifantis, nu știu nici de Baniciu, care încă sînt în activitate. Proconsul cu vestitul <Cerul>. Ei au lucrat atunci cu textierul lui Elton John care nu știa română, dar auzind armonia le spunea <Aici am nevoie de o vocală deschisă, trebuie ‘o, a, e’, nu veniți cu ‘ș, ț, î’, că nu înțeleg eu nimic>. Și dacă te gîndești la <Cerul> vezi cît de deschisă e?! Armonia aia sună foarte bine. În zona asta copiii nu cunosc nimic, mă refer aici la cei de clasele a XI-a, a XII-a; îmi mai pun ei Billie Eilish, Lana del Rey… dacă te duci, însă, la Stevie Wonder ori Elton John i-ai pierdut, nu au reperele astea”. Bobby Stroe este organizatorul Suceava Blues Festival dedicat memoriei la Fane Adumitroaie și profesor la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.