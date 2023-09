La plecarea ”titanului folclorului din Bucovina”

„L-am pierdut pe marele nostru dirijor, un titan al folclorului din Bucovina, și nu numai, maestrul Viorel Leancă. Eu am crescut alături de domnia sa și am lucrat cu domnia sa aproape 24 de ani de zile. Sînt de aproape 24 de ani la Ansamblul <Ciprian Porumbescu> și aici l-am cunoscut pe maestrul Viorel Leancă. Viorel Leancă a fost omul care mi-a creat repertoriul și m-a sprijinit ori de cîte ori am avut nevoie. Am înregistrat patru albume discografice doar cu dumnealui, albume ce le-a semnat în totalitate. Vorbim de aranjament orchestral și muzică. Viorel Leancă este o pierdere pentru Bucovina, pentru folclorul românesc. Dumnealui a activat în cadrul Ansamblului <Ciprian Porumbescu> peste 55 de ani, din 1968, ca instrumentist, iar în 1977, regretatul maestru George Sîrbu, un alt mare dirijor și folclorist al Bucovinei, îl pregătea ca dirijor secund la Orchestra Ansamblului <Ciprian Porumbescu>. Am pierdut în doi ani de zile doi mari dirijori, pe George Sîrbu și pe Viorel Leancă, și ne pare rău că Bucovina este acum mai săracă. Sper, însă, ca generația tînără actuală a ansamblului să ducă mai departe ce au lăsat acești doi mari dirijori, o ladă de zestre frumoasă și cît mai autentică pentru Bucovina. Maestrul Viorel Leancă s-a pensionat în 2016, a revenit după cîteva luni, iar în 2021 s-a pensionat din nou. Acum avem o garnitură tînără de instrumentiști și un tînăr dirijor pe nume Mihai Cotos, cel ce a crescut sub bagheta maestrului George Sîrbu. Mihai Cotos este absolvent al Colegiului <Ciprian Porumbescu> din Suceava și este absolvent de Conservator. Este un violonist de excepție, un tînăr care spunem noi că promite foarte mult și va duce mai departe ceea ce au lăsat cei doi mari dirijori. La Ansamblul <Ciprian Porumbescu>, media de vîrstă este undeva la 35 de ani”. Interpretul de muzică populară Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina.