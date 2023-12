La grădiniță, la Universitatea din Padova

„Am fost la o mobilitate, în octombrie, în Padova. Am vizitat diverse tipuri de grădinițe și creșe. Am fost la mai multe tipuri de creșe, toate integrate cu grădinițele. Una dintre ele, care mi s-a părut cea mai interesantă, era făcută de o mare asociație în clădirea universității, într-o clădire veche. Aceea mi s-a părut cea mai interesantă modalitate de a fi organizată, din perspectiva aceasta educațională. Era creșă-grădiniță, dar continuau și cu învățămîntul primar, pînă la gimnaziu, și încercau tot felul de inovații educaționale, tocmai pentru a vedea dacă sunt eficiente. Universitatea din Padova datează din jurul anului 1288. Te copleșește, într-adevăr. Totul este foarte vechi, cu embleme, cu diverse embleme ale studenților sculptate în piatră, ale celor ce au contribuit, ale fondatorilor. Am fost într-o vizită organizată cu ghid. Este foarte, foarte frumos. Este copleșitor. Au și locuri de cazare acolo, dar noi am stat într-un apartament închiriat. Au și cantină acolo. Dar nu sunt atât de folosite (n.r. – cantina și camerele de închiriat). Cei mai mulți stau în chirie sau în oraș, pentru că, fiind atît de veche, numai clădirea veche a universității este undeva în centru, iar restul campusurilor sînt împrăștiate în oraș. Dar a fost foarte interesant. Padova este extraordinară, la fel ca toată Italia. Am fost împreună cu o altă colegă, Nadia Seredenciuc, iar acolo am lucrat împreună cu o profesoară din Universitatea Padova, Emilia Restinian. A fost și ea aici, la noi, cred că prin 2016, avem o colaborare veche. Studenții noștri au fost acolo, studenții lor încă nu au venit, dar probabil că vor veni. Au fost profesorii lor. Din străinătate avem acum studenți din Turcia, Polonia și Spania. Vin la cursuri, vorbesc cu studenții noștri, povestesc, facem diverse comparații între sistemele de învățământ. Cred că e un lucru bun și pentru cei care vin, dar și pentru cei de aici”. Otilia Clipa, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. (Foto: Școala 9)