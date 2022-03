L-au tot încurcat, dar nu s-a lăsat

„Am fost 10 ani medic la țară, la Calafindești ultimii trei ani și primii șapte la Dărmănești. Am început în noiembrie 1988, la Dărmănești. Din 1995 pînă-n 1998 am fost la Calafindești, ca medic de familie. Mai sînt și acuma oameni din Dărmănești și Calafindești care, cînd ne întîlnim, îmi spun că sînt înscriși la mine. În 1998, cînd director la DSP era doctorul Ioan Mihețiu, Dumnezeu să-l ierte, am dat examen pentru un post de inspector în cadrul instituției și l-am luat. Am mai avut niște tentative de a ajunge la DSP și în 1993, să merg director cu reforma și nu am fost primit la concurs. Eu eram medic primar și s-a pus condiția să am 20 de ani vechime. Bineînțeles că nu aveam. La Ambulanță era director medicul Daniel Martiniuc și nici acolo nu m-a primit, dar nu am comentat. Cînd am luat concursul pentru postul de inspector la DSP, în Comisia de evaluare se afla și fostul director Iliescu. El îmi tot spunea că nu voi cîștiga postul, pentru că am avut <niște tachinări>. Cînd am terminat facultatea am luat post la Gura Humorului, însă nu am făcut nici o oră pentru că simțeam că n-am ce învăța acolo. I-am cerut doctorului Ianopol, Dumnezeu să-l ierte, să fac stagiatura la Suceava. Așa s-a întîmplat, am învățat multe și am și ascultat. Spre exemplu, aveau nevoie să meargă un medic stagiar la Boroaia și m-am dus. Am vrut să învăț meseria, să știu de jos ce trebuie de făcut, pentru ca atunci cînd sînt pe postul meu să nu fiu pe dinafară. În 1999 s-a împărțit DSP în două: Casa de Asigurări și partea de sănătate publică. Eu am rămas la Casa de Asigurări, ca inspector. Apoi, s-a dat examen de șef de serviciu, am participat și l-am luat. S-a dat examen de medic șef la Suceava și am picat. Apoi, m-am dus la București și l-am luat. A fost iar o chestie de care nu vreau să-mi mai amintesc. A fost un aranjament al unui politician local. Cum am promovat examenul de la București, nu poate să zică nimeni că am intrat pe pile. Am mai avut niște examene în care inițial s-a spus că nota minimă de intrare este 7. Am avut 7,50, au zis că nota minimă e 8 și s-a anulat postul. În 2001, doctorul Cristian Irimie, Dumnezeu să-l ierte, a fost numit director la DSP și a primit însărcinarea să-și facă echipă. Ne-a contactat și am mers în echipa lui cu doamna Firuța Bosancu. Cu domnul Irimie m-am împăcat extrem de bine. Chiar i-am zis atunci, referitor la salarii, că la Casa de Asigurări aveam vreo 11 milioane de lei și la Direcție venitul era de 6,5 milioane. Am zis că voi pierde la salariu, iar Cristi mi-a răspuns: <Lasă, că-i mai bine să ne înțelegem noi. Mi-a spus că echipa contează mai mult decît banii>. Nu mi-a părut rău că am rămas în acea echipă. Nu-mi pare rău de absolut nici o decizie pe care am luat-o în viața profesională. Între 2001 și 2008 am fost adjunct al DSP Suceava, iar între 2008 și 2010 director plin. Spre sfîrșitul anului 2010 am fost schimbat din funcția de director și se tăiaseră și salariile. Ajunsesem să nu pot să-mi susțin copiii în facultate. Cînd n-am mai fost decît inspector salariul nu-mi permitea să-i țin pe ambii copii în facultate. Fiind multă vreme coordonatorul județean al sistemului de sănătate știam unde salariile medicilor sînt mai mari. Așa am ajuns la Ambulanță, unde se pot face și gărzi, pentru a primi bani în plus. Am trecut pe mașină la Ambulanță și foarte multă lume a rîs. Cum, de pe postul de director la DSP te duci să muncești? Păi, ce, e o rușine? Eu sînt învățat cu munca. Am fost la Iași la cursuri de urgență de 6 luni. Am învățat ce să fac într-un serviciu de urgență și m-am descurcat. Copiii știu cum i-am ținut în facultate. Ambii sînt medici. Din patru, doi copii și două nurori, trei sînt medici, doi anesteziști și un ortoped. Nora de la băiatul mare lucrează la Consiliul Județean ca traducător, ea făcînd italiană și franceză. Sîntem o familie de medici, însă ne încurcă nora și soția. Soția chiar rîde cînd are o problemă de sănătate. Spune că are patru doctori în casă și ea e bolnavă. Un băiat de-al meu profesează la Spitalul Județean Suceava și celălalt la Tîrgu Neamț. Nora de la Tîrgu Neamț este în concediu de maternitate, fiindcă avem o nepoțică de 3 luni”. Doctorul Alexandru Lăzăreanu, manager al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava pînă zilele trecute, cînd a împlinit vîrsta de pensionare.