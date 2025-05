Întîlnirile cu statuia lui Ștefan și cu sculpturile lui Irimescu

La un final de săptămînă, Florin Paiu, jurnalist la ”Monitorul de Suceava”, a fost cu soția și cu fiica în excursie în județul Vaslui.

(Ce-ți veni să mergi în excursie la Vaslui?) Chiar așa, chiar așa, cu vreo două zile înainte să plecăm deja era un pic deprimant, pentru că toată lumea se mira. <Trebuia să strîngeți bani și să mergeți undeva ca lumea>. Vreau să zic că municipiul Vaslui arată bine. Ne-am plimbat o zi pe acolo, deci mi-am făcut eu o idee. Au bulevarde largi, au multă verdeață. Cred că tot două bulevarde au (ca în municipiul Suceava – n.r.), dar au multe parcuri care sînt bine întreținute. Totul era foarte, foarte bine întreținut. Locurile de joacă toate erau mari și noi. Probabil că au făcut și niște investiții mai recente. Dar imaginea per ansamblu e plăcută asupra orașului. Au un muzeu dedicat istoriei zonei Vaslui, dar axat pe Ștefan cel Mare. Cine trece pe acolo, eu zic, ar merita să intre jumătate de oră. Doar o chestiune vă spun, care e atracția principală. Au acolo o dioramă de 6 metri pe 3, cu care reconstituie bătălia de la Podul Înalt, de lîngă Vaslui, cea mai celebră victorie a lui Ștefan cel Mare împotriva turcilor. Este o reconstituire spectaculoasă, și cu audio, și cu efecte… E reconstituit chiar podul pe unde au fost înconjurați turcii, cum spune în cronici, la Podul Înalt, într-o zonă mlăștinoasă. Sînt vreo 400 de figurine făcute. E interesant, e ceva inedit ce nu mai vezi în altă parte. (E mai mare decît Muzeul de Istorie Suceava?) Să știi că e mai mare, e cu mai multe exponate. E un pic mai mare, după părerea mea. Și Muzeul de Istorie de la noi era mai consistent înainte de modernizare. Acum, așa e strategia, se merge pe muzee un pic mai aerisite. În general, oamenii nu stau foarte mult, nu au răbdare, și atunci îi atragi cu cîteva chestiuni mai deosebite și nu intri în foarte multe detalii. (E modernizat muzeul de la Vaslui?) Da, e modernizat cu fonduri europene, inclusiv diorama asta, mi-au zis cei de acolo că e făcută în 3D de cîțiva ani. A fost o dioramă mai veche și e făcută acum în 3D. Cred că domnul Ursu (directorul Muzeul Național al Bucovinei – n.r.) știe mult mai multe detalii despre ce s-a făcut acolo cu această dioramă, dar e atractivă. Biletul era 10 lei pentru adulți, simbolic. Pentru copii, cred că 5 lei. (Erau vizitatori?) Nu. Puțini vizitatori am remarcat… Am fost și la Bîrlad, care e al doilea municipiu din județul Vaslui, și el e destul de mare, are vreo 50.000 de locuitori. Și am fost și acolo la muzee și abia am mai văzut încă două familii. Tot ce înseamnă și la Bîrlad, și la Vaslui. La Vaslui, cînd să ieșim a intrat o doamnă cu doi copilași, și la Bîrlad am mai văzut pe cineva la un moment dat care a intrat. Și m-am uitat așa și prin oraș la mașini. În general sînt mașini din zona Vaslui, Galați, Iași. E clar că nu e o zonă unde… Nu e turistică deloc.

La Bîrlad, tot așa, o surpriză plăcută. Practic au trei muzee. E un singur muzeu, se cheamă Muzeul <Vasile Pârvan>, dar are trei secții, clădiri diferite. Surprinzător, au de toate. De exemplu, Tonitza, pictorul care-i născut la Bîrlad, au lucrări de Tonitza. Am văzut cîteva sculpturi de Irimescu. Irimescu de la Fălticeni, sculptorul nostru cunoscut, cîteva lucrări chiar frumoase. Una mi-a atras atenția: George Enescu făcut de maestrul Irimescu. Chiar ne-a plăcut, ne-a plăcut din punctul ăsta de vedere. Ca atracție principală, lîngă Vaslui, probabil că lumea care mai trece cu mașina vede, e statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare. Acolo, aproximativ în locul unde a fost bătălia lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt. E făcută în 1975, am văzut, deci aproximativ în aceeași perioadă cînd a fost făcută și statuia ecvestră de la noi, de lîngă Cetate. Se urcă pe niște scări, e o zonă frumoasă, e și o priveliște, pentru că se vede Vasluiul de sus. Sînt machete cu ctitoriile lui Ștefan cel Mare. Sînt și informații despre fiecare cetate, despre bisericile lui Ștefan cel Mare, adică e o zonă unde poți petrece o oră lejer și chiar afli informații. Da, aici am mai văzut lume, dar totuși nu erau mulți oameni, să zic 10 oameni, să fi fost 15, e clar, nu e o zonă aflată pe un traseu turistic.

(Prețuri?) Prețurile, normal, sînt ca la noi, hotelurile sînt un pic mai ieftine, aș putea spune. La Bîrlad am stat cu 250 de lei în centru, cu tot cu mic dejun. Un hotel decent, să zic așa. (…) Am ajuns și la o mănăstire și aici am avut o surpriză plăcută. Ne-au văzut călugării și ne-au întrebat: <de unde veniți?>. <De la Suceava>. <Ooooo, așa de departe? Haideți la masă>. Și ne-au pus la masă, am mîncat bine și la plecare ne-au dat și o icoană cadou. Și chiar e o chestie pe care nu o să o uităm, ne-am simțit bine”.