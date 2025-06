Interziși în Canada

”Am oprit în Austin, în capitala statului Texas. Noi avem acolo o familie de oameni mai în vîrstă, de 70 de ani amîndoi. Noi colaborăm cu ei de cel puțin patru – cinci ani. Eu mă înțeleg extrem de bine cu ei. Ei sînt suporteri a lui Trump, cum să zic eu, le curge prin sînge ideologia asta a lui Trump. Dar ne înțelegem extraordinar de bine, deci politica e de-o parte, relația personală e de altă natură. Și vorbind cu ei, m-au invitat în casă ca de fiecare dată și am stat la o discuție vreo, să zicem, o oră, o oră și un sfert, pentru că așteptam un răspuns de la un alt client din Austin, care era în centrul Austinului, să merg să ridic un dispozitiv de acolo. Și în perioada asta de o oră, o oră și ceva, discutam de una, de alta. Și inevitabil am discutat de chestia asta, detalii tehnice, aparatura pe care o aveam, pentru că eu am adus un dispozitiv, ei trebuiau să repare un dispozitiv laser medical, e destul de nișată chestia asta, trebuie să fii un pic meseriaș pentru treaba asta, noi n-am reușit să rezolvăm problema, am adus în Texas dispozitivul, cum am spus mai devreme, și au zis <stai aici să vedem cînd vine fiul nostru>, pentru că și fiul lor face parte din companie și ajută acolo. Și din discuții în discuții, pînă să primesc confirmarea de a mă mișca de acolo, la un moment dat, zic ei: <cum vă merge treaba?>. Zic, mă țin ocupați ai mei, trebuie să mă duc în Louisiana… <Dar voi?>. Și la un moment dat spun: <noi o ducem bine, dar avem o problemă cu Canada>. Zic, <păi de ce aveți treabă în Canada?>. <Păi, ne-a căzut toată afacerea în Canada>. <Cum adică?>. <Păi, înainte aveam cel puțin două ori pe lună, ne telefonau, vorbeam cu ei, nu știu ce, s-a întîmplat să mergem la ei, dar uite, de exemplu, acum ne-au sunat de la un spital din Toronto, că numai noi sîntem cei care putem repara dispozitivul respectiv, ne-au trimis o invitație, ne-am dus și ce să vezi – acolo nu ne-au lăsat în aeroport să intrăm în Canada>. Chiar am rămas surprins. Zic: <dar voi v-ați dus acolo, le-ați arătat hîrtia că v-au invitat să reparați?>. <Da>. <Și nu v-au lăsat înăuntru?>.<Nu>. Și zic: <dar are cumva asta vreo legătură cu politica lui Trump?>. <Bineînțeles că are, pentru că asta a fost ultima ce s-a întîmplat acum, dar noi am mai pățit înainte cînd, din februarie, nu ne mai sunau clienții din Canada>. (…) E foarte ciudată chestia asta, pentru că pierd ambele părți”. Florin Senciuc, un sucevean stabilit de 25 de ani în SUA, face transport la o firmă de aparatură medicală. (Foto: Travel ATT)