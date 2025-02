În așteptarea unei schimbări radicale

”Nu am să uit niciodată una dintre orele mele de la Liceul <Fernando Gan> din Bordeaux, unde aveam oră la clasa a XII-a și cînd am intrat în clasă erau 11 elevi. Cam ceea ce am înțeles acum (că se dorește prin implementarea noilor planuri-cadru – n.r.). A fost una dintre orele care mi-au schimbat perspectiva. Am întrebat la școală și am înțeles că în anul terminal copiii sînt împărțiți: cei care vor să dea matematici speciale vin în clasa de matematici speciale, ceilalți căutau și făceau studii fizico-chimice, cealaltă jumătate de clasă. Și una e să mergi și să studiezi în partea a doua de liceu, care e foarte importantă ca perioadă, pentru a te ancora în studiu intelectual și a te motiva să înveți bine pentru ceea ce îți dorești să faci. Să începi, nu chiar un studiu specializat, dar aprofundat, al unor materii de care ai nevoie… Or, asta vor da posibilitatea aceste planuri-cadru.

Era mai ușor să predai la 11 copii, dar și problemele erau mai dificile pentru cei 11 copii. Deci, așa cum spun, nu trebuie să se facă același lucru la licee care au și medii de admitere, și media generală a elevilor diferite. Studiu aprofundat înseamnă să se pornească de la nivelul la care sînt elevii, nu de la un nivel superior definit.

Este pentru a doua oară în viața mea cînd am speranța că lucrurile se vor schimba. S-a mai întîmplat asta acum 25 de ani și vreo 10 ani m-a ținut în priză, și chiar am crezut cu toată puterea că se vor schimba lucrurile radical. S-au schimbat, dar foarte puțin. Acum cred că este momentul să se schimbe radical viziunea și să se modernizeze învățămîntul românesc”. Profesoara Manuela David, de la Colegiul ”Petru Rareș” Suceava, care este și responsabil de proiecte educaționale la EduMax.