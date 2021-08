Formula cîștigătoare

„Am trăit foarte bine din presă, fiindcă am avut norocul să intru într-o oază de libertate și într-o oază de presă de înaltă calitate, unde încă se mai fac bani. Este vorba de revista <Formula AS>. La <Formula AS> am lucrat din 2006 și pînă anul trecut. Revista merge și-acum foarte bine. Are un tiraj impresionant, undeva la 80-90.000 de bucăți pe săptămînă. Este o revistă magazin care nu conține numai sfaturi practice, ci conține și articole de mare substanță. Este în continuare la <Formula AS> o foarte bună școală de reportaj, pentru că patroana și directoarea revistei, Sînziana Pop, scriitoare de renume și ziarist foarte vechi, investește în acest gen”. Claudiu Târziu, fost jurnalist de investigații, astăzi senator din partea AUR.