Domnilor ziariști,

Subsemnata, Kathleen Kavalec, ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, am luat act cu nedisimulată surprindere de prezența mea în paginile revistei Jupânu` (pe care, cu tot interesul pe care eu și întregul personal al Ambasadei noastre îl avem față de limba română, nu am reușit să îl traducem altfel decît ”The Boss”, ceea ce de fapt nu-i tocmai rău) în calitate de personaj al unui articol din pagina 2 a ultimului număr, intitulat ”În SUA, fără viză”. Pînă să mă dumiresc, am luat ”la puricat” (cum spune o expresie minunată din minunata dvs. limbă română, evident intraductibilă în limba engleză, varianta americană, mai ales că de multe generații noi nu am mai întîlnit purici pe cuprinsul SUA, așa cum sînt la dvs.) documentele oficiale cele mai recente ale Departamentului de Stat de la Washington, pentru a verifica dacă nu cumva s-a dat vreo lege care să permită tuturor neisprăvi…, aaa, pardon, tuturor turiștilor interesați de vizitarea SUA să aibă acces fără viză, deci fără vreo verificare prealabilă. Nu s-a dat. S-a dat doar o derogare d-lui preș. Iohannis, fiindcă mai avea de cumpărat niște rachete de la noi. De fapt, cumpărătorii de rachete americane chiar n-au nevoie de viză, ci doar de cîteva miliarde de dolari.

Apoi, interesîndu-mă de vreo eventuală intenție a autorului (ascuns sub anonimat!) acestui articol de a destabiliza cea mai mare putere mondială, SUA, am aflat că nu, nici vorbă, ci că domniile voastre scrieți o revistă de umor. Eeeiii, așa da: e clar că aveți umor, cum se spune în minunata dvs. limbă, în prostie! Căci numai cu umorul dus la maximum i-ar putea trece cuiva prin cap că românii vor putea ajunge vreodata în SUA fără viză! Aaaa, cum ziceți dvs., vreți să vă suiți în avionul de New York? Nici o problemă: pe timpul staționării și alimentării, am putea organiza vizitări ale acestuia, contra cost, desigur, ca la muzeu, fiindcă și pe portavioane organizăm vizite. Bilete găsiți la buza scării de acces. Aaaa, nu aveți voie pe pistă? Asta nu mai e vina noastră, ci a statului român, nu vă e clar?

Ambasador SUA, Kavalec Kathleen, spre New York să vă fie, cînd o fi, zborul lin…