De la sapă, la pian și apoi la Operă

„La 13-14 ani am ajuns la București. Am venit să fac studiile la Liceul de Muzică <Dinu Lipatti>. Am primit o bursă din partea statului român în urma unui concurs pe care l-am avut la București. Părinții mei nu-și permiteau neapărat să mă trimită la școli înalte, și în alte țări, mai ales, dar prin Președinția României am prins o bursă. Atunci, consilier la Culte era Traian Radu Negrei, care ulterior mi-a devenit și naș. Acest domn a fost un înger în viața mea. Pur și simplu a venit acasă la mine și le-a spus părinților că este momentul ca eu să merg mai departe. Știa de mine de la un concurs din București. M-a văzut acolo și a făcut demersurile pentru ca eu să obțin bursă. Am avut bursă și-n liceu, și la facultate. Practic, am avut posibilitatea să accesez studiile și să merg mai departe. Am făcut Conservatorul la București, la secțiunea canto clasic. Talentul și harul ăsta pe care le-am primit s-au simțit încă de cînd eram mică, iar cea care m-a descoperit cu adevărat a fost chiar nașa mea de botez, doamna Raisa Bărnaz, care este și un nume în lumea muzicii din Republica Moldova. A început să facă ore cu mine. Mai întîi la pian și apoi am început să mergem la concursuri. Am avut <ghid> și drumul meu a fost foarte clar de la bun început. Am crescut la țară și am avut parte de julituri și de toate alea. Aveam și viță de vie. Am stat în vie în copilărie, am muncit-o, am tras la sapă. La constituție se vede. Toată lumea mă întreabă dacă fac sală și răspund în felul următor: <Nu, am tras la sapă cînd eram mică>. Sînt mama a doi băieți superbi, de 2 și de 4 ani. Ăsta a fost și motivul pentru care eu am luat o pauză de vreo patru-cinci ani. Am fost în concediu maternal și m-am dedicat total copiilor. Am dublă cetățenie, română și moldovenească, și am concertat în toată Europa. Vreau să merg și prin America. Să văd dacă se leagă ceva pe-acolo. Sînt planuri. Nu am impresar și deocamdată s-au legat lucrurile. Probabil, cînd va fi necesar și o să simt că e momentul o să apelez la un impresar. Nu duc lipsă de contracte și, în plus, sînt angajată la Opera Națională”. Soprana Ana Cebotari a cîntat pe scena ”Simfoniilor de Toamnă” din centrul Sucevei, în data de 8 septembrie.