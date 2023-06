De la ”Ora”, la ziarul care dă ora exactă în business

„Din 1990 am ajuns la București. După liceu am urmat ASE-ul. Mă aflam în anul II de facultate și era o viață destul de dură. Nu aveai bani nici să treci strada. Așadar, eram la facultate, mama a fost bibliotecar la Liceul <Ștefan cel Mare> și am zis să mă angajez. Nu am făcut școală de jurnalism. Pur și simplu am văzut întîmplător un anunț în metrou. Era un ziar <Ora>, al lui Viorel Cataramă. M-am adus acolo și imediat am intrat. A fost o generație foarte bună. Deci, nu am studii în jurnalism. Eram la ASE, am făcut facultatea la zi și mergeam mai puțin la cursuri. În schimb, mi-a plăcut atît de mult în presă, mi se pare ceva extraordinar, încît am rămas acolo. Cataramă voia ca <Ora> să fie un ziar capitalist, însă ziarul era mai socialist. Cel care conducea ziarul, Nicolae Cristache, era mai degrabă social. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, la vremea respectivă tocmai intrase pe piață <Evenimentul Zilei> și toată lumea îl citea. Era altceva. La noi erau articole mai lungi, mai așezate, însă la vremea respectivă nimeni nu s-a putut bate cu <Evenimentul Zilei>. Nici <Adevărul> sau <România Liberă>. <Ora> avea un tiraj de 30-40.000 de exemplare. <Evenimentul Zilei> avea aproximativ 500.000 de exemplare și nici nu se punea problema să concurăm cu ei. La <Ora> am stat doar un an, deoarece Viorel Cataramă a decis să-l închidă”. Cristian Hostiuc, absolvent al Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, este în prezent director al ”Ziarului Financiar”.