Contopirea virtualului cu realul

Întrebat care e proporția studenților săi de la Facultatea de Științele Comunicării care stau pe TikTok, specialistul în comunicare Arthur Suciu, lector în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, a spus: ”cred că toți”.

”Asta e o generație întreagă care stă… Toată lumea are. Și stau pe TikTok sau pe Instagram… Foarte puțin pe Facebook. Și am înțeles că Instagram va scoate o variantă care va fi un fel de TikTok, în curînd. Instagram-ul e centrat pe imagine și are posibilitatea să-ți refaci fotografiile. Te faci mai frumos. Poți să faci reel-uri care sînt un video, atașat de o muzică, ceva.

Eu fac, să zic, analize. De exemplu, iau pagini de Instagram – iau pagina lui Miley Cyrus și analizez imaginea, felul în care ea comunică prin intermediul Instagram. Și e destul de interesant. Are comunicatori foarte buni în spate, care lucrează pentru imaginea ei. Miley Cyrus e o super artistă și se potrivește cu Instagram. M-am uitat și pe pagina de Instagram al lui Iggy Pop. E foarte interesantă. Este o pagina foarte vie, foarte colorată, care adaugă și imagini de benzi desenate, cum e el, așa, nebun, tot felul de lucruri care apar, n-au nici o legătură cu el. M-am mai uitat, de exemplu, pe pagina lui Nick Cave, care e cumva asemănător, să zicem, cu Iggy Pop și e o pagina mult mai statică, centrată pe concerte, adică anunț de concert, lucruri de genul ăsta, previzibile… nu e așa, cine știe ce… Se vede că nu mizează pe Instagram. La Iggy Pop, care are peste 70 de ani… el e foarte prezent. Are public mare, nu știu să spun, dar are mulți urmăritori. Deci, e o afacere, oricum.

Cristiano Ronaldo e în Top 3, dacă nu mă înșel, la urmăritori, la nivel global. M-am mai uitat pe pagina lui Ianis Hagi, care este mai mult o pagină pentru reclamă. El e un fel de influencer și își folosește imaginea pentru a mai cîștiga bani din reclamă. Face reclamă, de exemplu, la o firmă cu produse pentru bărbierit cunoscută, foarte cunoscută. Are și la tv, dar are și campanie pe Instagram. Păi, el era la un moment dat accidentat și colegii lui jucau, și în pauze era reclamă cu el (rîde).

Eu am văzut că discuția despre TikTok și celelalte, Facebook, conduce inevitabil la cenzură, pentru că nu se au în vedere alte aspecte mult mai importante. De exemplu, un aspect esențial – aceste rețele sînt făcute din perspectiva companiei. Ele nu sînt făcute din perspectiva consumatorului și nici măcar, să zicem, să fie, așa, undeva la mijloc. Nu. Ele sînt create din perspectiva companiei. Atunci, e foarte greu să faci ceva cu ele. Practic, ele ar trebui distruse și făcut altceva în loc și apare ceva mai sofisticat. Niciodată nu o să apară ceva 100% bun. Mulți au susținut că rețelele astea ne democratizează și așa mai departe. Dar, de fapt, ele sînt niște structuri verticale care au un cenzor, un gatekeeper, care poate să facă orice, care acordă intrarea. Dă voie să intri sau să nu intri – <tu intri, tu nu>. Și s-a văzut, de exemplu, cu Elon Musk, cînd i-a dat voie lui Trump să scrie din nou pe Twitter. Că așa că a vrut el. Există sute de pagini cu acord cînd vrei să-ți face un cont, pe care trebuie să le citești și condiții pe care tu trebuie să le îndeplinești ca să ai un cont. În schimb, dacă vrea Musk, care e patronul acestei rețele, dă oricui, din pix, fără nici un fel de acord.

Ei (cei de la companiile BigTech americane – n.r.) sînt obișnuiți să facă site-uri, fac, în general, lucruri care țin de tehnologia asta înaltă. Pe cînd chinezii, fac altfel afacerea – o fac cu tot cu munca de jos. Adică, ei nu au numai site-ul. Ei au și motocicletele cu care trebuie să ducă angajații mîncarea la clienți. Adică, ei au afacerea de la firul ierbii și sînt mai dispuși să muncească. Și cred că undeva diferența se va face aici, pentru că tehnologia, în momentul de față, e distribuită destul de egal, de echitabil. Cred că diferența se va face la muncă. Și, după părerea mea, americanii sînt mai puțin dispuși să muncească decît chinezii în faza asta. Ei nu concep afacerea doar online. Ei concep afacerea online, offline, de fapt… Și asta e o altă schimbare care se petrece – online-ul sau virtualul va fi încastrat în real. Și chinezii, prin genul ăsta de afaceri, chiar contribuie la asta. Ei duc virtualul în real. Le lipesc în așa fel încît nu o să mai fie diferență”.