Bazarul inginerilor, înființat de inginerul Gheorghe Toma

„Din 1990, de la deschidere, am fost în primul bazar deschis în Suceava, în zona ștrandului de la Ițcani. A funcționat la ștrand pînă-n 1993, iar apoi s-a mutat în Lunca Sucevei cu aportul deosebit al primarului Gheorghe Toma (inginer și fost director al Întreprinderii de Reparații Auto – n.r.). El este artizanul înființării bazarului în Lunca Sucevei, chiar dacă existau fel de fel de voci potrivit cărora ar avea interese acolo fiindcă e pămîntul lui. Nu, a demonstrat că după ce a terminat mandatul de primar 1992-1996 a plecat liniștit la pensie, fără nici un fel de pretenție. Însă, a creat mii de locuri de muncă pentru suceveni. Trebuie remarcată chestia asta, pentru că era perioada cea mai grea, cînd se închideau fabricile. S-a dat Ordonanța 9, s-a dat Ordonanța 22 și singurul loc unde era o mîngîiere pentru cei care-și pierdeau serviciul era în bazar. Acolo au ajuns foarte mulți ingineri. În 1994-1995 s-au închis IMUS-ul, IUPS-ul… La IUPS era fabrica aia de căzi emailate, era singura fabrică din Europa care făcea așa ceva. Un inginer a rămas fără serviciu și căuta un loc de muncă. Prinsese Ordonanța 22 cu plăți compensatorii. La Ordonanța 9 se dădeau 9 salarii compensatorii, la Ordonanța 22 se dădeau 22 de salarii compensatorii. Eu eram în bazar și încercam să înființez Consiliul Național al Întreprinderilor Private Micii și Mijlocii din România, o structură de protecție a celor care veneau acolo. Încet-încet, cu domnul Mihai Deliu, președintele fondator al Asociației Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din județul Suceava, am reușit cîte ceva. Am fost la directorul Administrației Piețelor, Gelu Greceanu, și i-am zis că un inginer pe care nu-l cunosc vrea să dețină un chioșc în bazar. A rezolvat problema. După ani de zile, în 2016, cînd am candidat, fără succes, la Consiliul Local, mă aflam cu soția la cumpărături, în <Carrefour>, și văd că cineva se uită lung la mine. M-a așteptat și mi-a spus că el este inginerul pe care l-am ajutat. Mi-a mulțumit din suflet și a zis că mă va ajuta în campania electorală. Așadar, și după ani de zile, dacă faci bine primești bine. Am avut un singur chioșc în bazar, iar acum nu mai am activitate acolo, însă mă mai duc. Am vrut un singur chioșc, pentru a nu se vehicula ideea că profit de funcția pe care o aveam la o filială patronală cu vreo 2.300 de membri. Am fost membru în Colegiul Managerial Central al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii”. Consilierul local Geniloni Sfeclă.