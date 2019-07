Consilierul social-democrat Gabriel Buciac suferă fiindcă propunerile PSD pentru municipiul Suceava sînt respinse, pentru ca mai apoi să fie luate de PNL şi transformate în idei geniale. Suferă, pentru că în timp ce PNL se împăunează cu idei furate de la alţii, PSD nu-şi poate îmbunătăţi imaginea

Votanţilor din toată Suceava, eu vă dau un singur sfat/ Nu-mi lăsaţi partidu-n stradă, din cauză la furat

În primul rînd începem prin a felicita administraţia PNL a municipiului Suceava pentru geniala idee de a ne pune în rînd cu lumea în ceea ce priveşte informatizarea. Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harşovschi, care săptămîna trecută i-a ţinut locul primarului PNL, Ion Lungu, fiindcă acesta era în concediu, a adus la cunoștința publicului că se află în plină desfăşurare operaţiunea de construire a unei aplicaţii care să le permită sucevenilor să transmită reclamaţii on-line într-un singur loc. Aplicaţia, care costă 15.000 de lei şi la care lucrează o firmă din Suceava, ar putea deveni operaţională luna viitoare.

Domnul Harşovschi a explicat de ce e nevoie de aplicaţia „Suceava alert”: „Reţelele de socializare şi aplicaţiile sînt în top şi, din nefericire, nimeni nu mai sună la Primărie, la ACET sau la Thermonet atunci cînd apare o avarie sau o altă problemă. Fiecare face o fotografie şi o postează pe internet. Eu nu zic că este rău, dar important ar fi ca aceste informaţii să ajungă acolo unde trebuie, la factorii de decizie sau la cei care pot repara ceea ce s-a stricat”. Viceprimarul a adăugat că „după ce îşi descarcă aplicaţia şi se loghează, sucevenii vor putea transmite sesizări şi incidente, atît nouă, cît şi serviciilor publice locale”. Foarte important! Nici un reclamant nu se va putea ascunde în spatele anonimatului fiindcă aplicaţia va cere o serie de date de la utilizator.

Introducerea fiind făcută, vrem să vă invităm în pagina 3 pentru a vă da răspunsul la întrebarea: „Ce-a fost mai întîi: realizarea în curs a PNL sau ideea PSD?”. 18

La puţin timp după declaraţiile făcute de Lucian Harşovschi referitor la aplicaţia privind reclamaţiile sucevenilor, consilierul local PSD Gabriel Buciac s-a întristat, a deschis calculatorul şi şi-a descărcat sufletul pe pagina sa de Facebook: „Acum 1 an și 4 luni în urmă am depus împreună cu colegii mei consilieri locali un proiect de hotărîre în care ceream ca Primăria Municipiului Suceava să achiziționeze o aplicaţie mobilă oficială cu denumirea Suceava City App. Respectivul proiect prevedea ca acea aplicaţie să aibă mai multe secțiuni, utile în primul rînd celor din Mun. Suceava, dar și turiștilor ce ne vor vizita. Bineînțeles că proiectul nu a trecut, deoarece venea din partea Opoziției, dar reapare… însă, fragmentat de această dată, ca unul al celor care ne conduc… Sincer, nu îmi provoacă altceva decît silă… Așa au făcut mereu… Am propus ca abonamentele TPL să fie reduse pentru pensionari cu 50%, nu au aprobat, și la o lună distanță au propus ei același proiect. Am propus ca în pădurea Zamca să fie creat un parc… în aceeași ședință au pus și ei un proiect cu același subiect, al nostru fiind trecut la suplimentară, apoi a urmat aplicația…! De doi ani de zile am menționat în mai multe ședințe CL necesitatea acestei aplicaţii… e bine că într-un final au înţeles. Tot de doi ani îi bat la cap de necesitatea unei reparații capitale a străzii Putna, pentru că acolo nu s-a mai făcut nimic din 2003-2004 cînd au fost făcute ANL-urile. E bine că într-un final s-au apucat! E ușor să te lauzi cu realizări, fiind parte a executivului…!”.

Hai, domnule Buciac, fruntea sus! Ar trebui să vă bucuraţi că lucrurile se rezolvă, că doar dumneavoastră gîndiţi şi munciţi pentru binele cetăţenilor şi al cetăţii, nu?, şi nu pentru imaginea dumneavoastră şi a partidului din care faceţi parte. Dacă cei de la PNL atîta pot, atîta fac. Să fiţi dumneavoastră sănătos, inventiv şi cu sentimentul că v-aţi făcut datoria, asta e important.

Totuşi, dacă vă enervează cei de la PNL că vă resping ideile, pentru ca mai apoi să vi le fure, aveţi două variante: ori nu mai faceţi nici o propunere, ori mutaţi-vă la PNL!

Sorin AVRAM