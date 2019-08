Vasile Ilie, director coordonator al „Bioenergy” şi al „Thermonet”

S-a născut pe 15 februarie în oraşul Darabani, din judeţul Botoşani. Tatăl, Vasile, era miner la Mina Miorcani, iar mama, Elena, era casnică. Copilăria a petrecut-o în comuna Rădăuți – Prut, din acelaşi judeţ, unde a terminat clasele I-VIII numai cu premiul I. Apoi a urmat Liceul Industrial Energetic Iași pentru o perioadă de 5 ani. După aceea, Vasile Ilie, astăzi director coordonator al firmelor de producere, respectiv transport şi distribuție a agentului termic din municipiul Suceava, adică „Bioenergy” şi „Thermonet”, a urmat Facultatea de Energetică București. Masterul a fost „Energia și mediul”, iar doctoratul l-a obţinut la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași cu teza „Cercetări prinvind măsurarea și monitorizarea parametrilor tehnologici într-o centrală termică”.

Domnul Ilie a lucrat la IRE Suceava, la început ca proiectant și apoi la Centrul Energetic Municipal. Între 1990 şi 1992 a fost vicepreședinte CPUN pe municipiul Suceava, iar apoi viceprimar. A revenit la IRE în 1992 unde a lucrat pînă în 1994, după care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava între ’94 şi ’96 şi prefect al județului Suceava în perioada 1996 – 2000. Între 2000 şi 2004 a fost inspector general la Electrica Moldova, între 2004 şi 2006 director la Sucursala Suceava a Electrica Moldova, iar între 2006 şi 2008 a fost director E.O.N. Energie. Între anii 2008 şi 2012, Vasile Ilie a fost din nou vicepreședinte al CJ Suceava, după care a devenit directorul general al Bioenergy Suceava.

Şi încă ceva despre Vasile Ilie: „După 1990 am primit multe diplome și medalii, sînt cetățean de onoare al mai multor localități, dar cel mai de suflet titlu este cel conferit de Majestatea Sa Regina Margareta a II-a Danemarcei cu ocazia vizitei sale în Suceava. Sînt Cavaler de gradul I al Ordinului de DANNBBROG”.

Jupânu’: Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveţi din copilărie?

Vasile Ilie: Aveam 6 ani şi se serba „Ziua minerului”. A sosit Filarmonica Iași să dea un spectacol în aer liber. Saxofonist era un naș al meu care m-a invitat în ziua spectacolului pe scenă și mi-a intonat un cîntec în fața publicului prezent. Am fost atît de emoționat încît am început să plîng.

Care a fost cea mai mare boacănă pe care ați făcut-o și care a fost cea mai mare pedeapsă primită din partea părinților?

La vârsta de 4 – 5 ani am legat un clopoțel la gîtul pisicii și am țipat la ea. A fugit pisica și apoi toată familia a căutat-o două – trei ore pînă am găsit-o. Bineînțeles că tata mi-a tras două – trei curele.

Cînd ați știut să răspundeți pentru prima oară la întrebarea „ce vrei să te faci cînd vei fi mare?” și ce ați răspuns?

Nu am știut ce vreau să mă fac decît în liceu. Am învățat foarte bine și rudele din Iași mi-au recomandat Liceul Industrial Energetic Iași, pe care l-am și absolvit. De aici a început totul.

Cînd ați hotărît să luați calea ingineriei și de ce?

Abia în liceu m-am format ca om ce iubește energetica datorită unor profesori de excepție care erau foarte bine pregătiți și ne-au explicat fenomenele fizice cu aplicații practice la CET Iași. În acea perioadă am luat decizia de a urma Facultatea de Energetică. Peste 90% din elevii acestui liceu au luat admiterea la facultate. Era un liceu de elită al Iașului.

Care perioadă a copilăriei și adolescenței v-a plăcut cel mai mult?

Am avut o copilărie fericită, mergeam la Prut pentru a face baie și culegeam mure din lunca Prutului. Cînd eram la liceu, în vacanțele de vară, lucram la baza de recepție a cerealelor din comună. Cu banii cîștigați îmi cumpăram ce doream.

Mai aveți prieteni din copilărie?

Mai am prieteni din copilărie din școala generală și doi dintre ei sînt aici, în Suceava. Am un grup de prieteni din anii ’90 cu care ne vedem mereu, ne ajutăm reciproc și împărtășim atît bucuriile, cît și necazurile.

Cum ați caracteriza perioada în care erați tînăr inginer la IRE?

Perioada de la IRE Suceava o consider una de suflet în care am învățat reciproc: eu de la electricieni și maiștri cum să pun în practică cunoștințele învățate, ei de la mine cunoștințele tehnice. Eram toți tineri și frumoși lucrînd în armonie. Periodic mă reîntîlnesc cu foștii colegi și rememorăm vremurile bune!

În ce postură v-ați simțit cel mai confortabil: în cea de prefect sau în cea de vicepreședinte al Consiliului Județean?

Sînt un om de cuvînt, de acțiune și punctual. Am reușit ca președinte al PD Suceava (10 ani) și ca prefect, apoi, să creez o echipă de prieteni cu care am rezolvat multe probleme cu care se confrunta județul. Toată viața am ajutat oamenii cu multă înțelegere indiferent cine erau. Nimeni nu a fost refuzat. Şi dacă nu le puteam eu rezolva problema, le arătam calea de urmat, cea mai bună și corectă.

Ca președinte de partid (PD), ca prefect și ca vicepreședinte de consiliu județean v-ați făcut mai mulți prieteni sau mai mulți dușmani?

În toate funcțiile ocupate știam că sînt vremelnic și că, după aceea, voi trăi în Suceava alături de cetățenii ei. De aceea și astăzi, cînd sunt în orice localitate din județul Suceava, mă salut cu prietenie cu toți cei cu care mă întîlnesc. Este pentru mine o plăcere să merg pe jos prin oraș și să salut cu bucurie sucevenii care mă cunosc.

Cum vă împăcați cu funcția de director coordonator al „Bioenergy” și al „Thermonet”, două firme cu mare responsabilitate pentru oraș și care se confruntă cu mari probleme din cauza legislației și a vechimii rețelelor de transport și distribuție?

Cele două firme funcționează ca un tot unitar, deși rețelele termice ale Thermonet au o vechime cuprinsă între 42 și 59 de ani, iar Bioenergy Suceava este o centrală pe biomasă nouă – 5 ani, cu cea mai modernă tehnologie existentă pe plan mondial. Dacă legislația din domeniul energiei și cea conexă ar fi coerentă și stabilă măcar 10 ani totul ar fi bine, dar nu am avut acest noroc.

De aceea facem eforturi mari pentru a asigura servicii de calitate populației municipiului Suceava care este racordată la sistemul centralizat de termoficare. Activitatea celor două societăți și a mea este continuă: 24 de ore din 24, cu multe probleme de rezolvat.

