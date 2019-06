Directorul Aeroportului „Ştefan cel Mare”, Ion Măriuţa, şi preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, au inspectat avionul cu care urma să se efectueze prima cursă charter pe relaţia Suceava – Monastir (Tunisia): „Urcaţi, stimaţi pasageri, fără nici o grijă, pentru că lucrurile sînt puse la punct. Avionul ăsta are tot ce trebuie: are pilot şi copilot, stewardese şi veste de salvare. În plus, pentru pasionaţii de fotografie sînt şi locuri la geam. Lux, ce mai!”.

