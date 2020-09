Unde ajung oamenii cînd ajung!?

Am răscolit iarăși foile pe care notez perlele de pe la televiziuni. Am constatat că am sărit peste cîteva care zău că nu-și meritau soarta asta, așa că în locul prospețimii zicerilor, am ales calitatea. De aceea, săptămîna asta, locul I aparține unui post tv prezent mai rar aici, dar zicerea este realmente o bijuterie, chiar dacă e vechiuță. Așadar:

Reporteriță, PRO TV, 25.08.2020, ora 19.18: „… este plin de gunoaie aruncate de oameni care ajung ulterior în mare”. Chestia e aproape filosofică și pleacă de la obiceiul oamenilor din lumea întreagă de a merge vara la mare. După ce ajung oamenii la mare, oare cu ce se îndeletnicesc? Păi, cu aruncatul de gunoaie, după cum grăiește reporterița. Și, în punctul culminant al acțiunii, oamenii care aruncă gunoaie (numai ei!, că așa rezultă din zicere) se năpustesc în mare! Logica aserțiunii este chiar asta: oamenii care ajung în mare aruncă gunoaie. Dar ăia care nu ajung în mare ce fac? O fi ca-n bancul cu ciobanul și oile („… ș-alea negre!”) sau e o chestie inedită? Ăia care ulterior aruncării de gunoaie ajung în mare se mai întorc oare? Cineva îmi șoptește că n-am înțeles eu corect. Că, adică, nu oamenii ajung în mare, ci gunoaiele. Zău? De unde rezultă asta? Că din ce a zis panarama, nu. Și atunci oamenii de ce se mai duc la mare? O fi vrut, oare să zică: „… este plin de gunoaie. Acestea, aruncate de turiști, ajung ulterior în mare?”. Gunoaiele, fatooo, nu oamenii! Mă rog, și oamenii. Adică ș-alea negre! Digisport 1, 09.08.2020, ora 16.24, scris în bandă, jos: „Albon locuiește cu mama sa în capitala londoneză!”. Alexander Albon este un pilot de Formula 1, de origine thailandeză, sosit mai de curînd printre starurile din F1, și care pilotează pentru Red Bull. Chestia cu capitala e însă nițeluș defectă. Ca să ne lămurim: credeți că e corect să spunem „Becali locuiește cu mama sa în capitala bucureșteană?”. Nu, deoarece București e capitala românească, tot așa cum Londra e capitala englezească. Concluzia ar fi că ăia de la Digi or fi crezut că Londra e vreo țară, scăpîndu-le însă și numele capitalei acesteia! Înțelegeți, deci, că mare-i grădina continentală și plină de țări care-s pline de capitale care-s pline de televiziuni care-s pline de prostovani!

Doru Popovici