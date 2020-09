O vreme, atît timp cît nenorocirea asta aparent fără de sfîrșit îi provocase pe mai toți cîntăreții lumii să caute soluții pentru ieșirea din tăcerea forțată, era chiar interesant să vezi zi de zi noi găselnițe: înregistrări în familie, așa cum a produs la început zilnic, apoi săptămînal, John Fogerty alături de copiii săi, doi băieți și o fată, ori Bruce Springsteen cu soția, Patty Scialfa.

Un alt tip de abordare a fost cîntatul împreună… dar din locuri diferite! Adesea chiar de pe continente diferite, ceea ce a arătat la ce performanțe tehnice/tehnologice s-a ajuns în ziua de azi, și cum se pot armoniza patru sau cinci oameni trecînd peste distanțe și peste firescul delay generat tocmai de acestea. În sensul ăsta, văd că nici noi n-am stat locului, chiar colega mea de radio și de Jupânu’, minunata Alexandra Cuza, dînd drumul online la niște înregistrări de acest tip, ultima dintre acestea (These Are the Days of Our Lives – Romanian Tribute to Queen) putînd fi vizionată și la mine pe Facebook. Accesați-o, și vă jur că nu veți regreta, dimpotrivă!

Altă abordare a pandemiei: scormonitul prin arhive și depozite după înregistrări vechi, unele nedifuzate, lansate acum în premieră mondială. Asta ar fi partea bună a fenomenului, întrucît dacă nu s-ar fi plictisit de moarte, probabil că niciodată muzicienii și sunetiștii n-ar fi avut nici timpul, nici răbdarea de a face arheologie muzicală. În sfîrșit, o altă tendință este aceea de a da drumul online la înregistrări alese chiar de cei implicați. Aici excelează The Who, care săptămînal au un streaming de 23-25 de minute din concertele lor majore de-a lungul celor peste 50 de ani de carieră, prefațate și de cîte o prezentare făcută de Roger Daltrey. Le puteți găsi tot pe Facebook-ul meu. Ultima postare e a operei rock Tommy, varianta de la Royal Albert Hall din 2017. Toate sînt minunate și țin loc de muzică. Totuși, cît mai durează chinul și cînd vom mai auzi și vedea chiar Muzică? Adică față-n față cu ei, în concert.