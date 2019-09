Pentru a face rost de un vot care să ajute Guvernul Dăncilă să nu cadă, preşedintele Oragnizaţiei Judeţene a PSD, senatorul Ioan Stan, este în stare să-l mute de la Suceava la Fălticeni pe trădătorul Ilie Niţă, care-şi doreşte din tot sufletul să se alăture social-democraţilor

Te muţi şi cîştigi!

Toamna se numără bobocii, dar şi trădătorii. Senatorul ALDE Ilie Niţă s-a grăbit ca să prindă loc mai în faţă la numărătoare, anunţîndu-şi decizia de a se muta la ALDE încă din 28 august. PSD-ul, ca să rămînă la putere, are nevoie de cît mai mulţi senatori şi deputaţi după ce a fost lăsat baltă de ALDE şi de aceea este de înţeles mişcarea preşedintelui Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, de a-l racola pe Ilie Niţă. Nici nu i-a fost greu să-l racoleze, pentru că domnul Niţă aştepta de mult pe centură. Fălticeniul, localitatea de domiciliu a domnului Stan, nu are şosea de centură, dar are Suceava, localitatea de domiciliu a domnului Niţă şi municipiul în care se află sediul Organizaţiei Judeţene a PSD.

Dacă pe 27 august spunea că nu pleacă din ALDE, pe 28 august Ilie Niţă îşi anunţa plecarea, motivînd că ALDE a trădat părăsind coaliţia aflată la putere, coaliţie care are nişte promisiuni făcute populaţiei pe care trebuie să şi le respecte, şi alăturîndu-se Pro România, urmînd ca noua alianţă să fie condusă de Victor Ponta.

Imediat ce Ilie Niţă a dat nişte explicaţii abramburite cu privire la rămînerea sa în ALDE, preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, l-a luat pe acesta peste picior.

Miercuri, 28 august, senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niţă, îşi anunţa public intenţia de a se muta la PSD, iar joi, 29 august, Biroul Judeţean a PSD Suceava a luat în discuţie intenţia. S-a întîmplat într-o atmosferă relaxată, chiar veselă. Cînd s-a luat cuvîntul şi s-a spus că toată lumea îl ştie pe Ilie Niţă, mai toţi cei prezenţi în sală au început să rîdă, apoi s-a explicat că pentru a rămîne în picioare, Guvernul PSD are nevoie şi de votul lui Ilie Niţă. S-a ajuns Ilie Niţă, dacă Guvernul României are nevoie de el ca să nu cadă. Puternic bărbat de poate să-l ţină.

Înţelegînd situaţia, mai rîzînd, mai strîngînd din dinţi, social-democraţii au zis că hai să-l primească. Cu o singură excepţie: preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, care s-a abţinut, spunînd că nu are un mandat pentru a-şi exprima votul din partea colegilor din organizaţie, care nu luaseră în discuţie cererea trădătorului. Cînd citiţi gazeta noastră, ziua de luni, 2 septembrie, e trecută. Pe 2 septembrie a avut loc şedinţa Organizaţiei Municipale Suceava a PSD la o oră la care Jupânu’ ori era la tipar ori fusese deja tipărit. Aşa că acum, cînd se scriu aceste rînduri, nu avem de unde şti ce-au hotărît cei de la Municipiu în privinţa lui Ilie Niţă.

În şedinţa de joi, 29 august, s-a vorbit despre posibilitatea ca Organizaţia Municipală Suceava a PSD să nu-l primească în rîndurile sale pe domnul Niţă. Acesta, avînd buletin de Suceava, poate fi primit numai în organizaţia din Suceava.

Au apărut două variante de rezervă: primarul Nistor Tătar a spus că-l ia la el, în organizaţia de la Rădăuţi, iar senatorul Ioan Stan a spus că-l poate lua şi el, în organizaţia de la Fălticeni. Însă, asta ar însemna ca domnul Niţă să-şi facă buletin de Fălticeni sau de Rădăuţi. Un efort deosebit, care, însă, pe un trădător profesionist ca Ilie Niţă nu-l sperie.

Sorin AVRAM