Trei, Doamne…

… și toți 3! E vorba despre 3 nume din rîndul coloșilor muzicii la nivel planetar, care au avut o mulțime de treabă săptămîna trecută. Pe 2 iunie s-au împlinit 50 de ani (chiar așa: ați observat ce amploare a luat fenomenul aniversării a zeci și zeci de ani de la apariția cîte unui album memorabil? Nu vi se pare că este și asta o dovadă că muzica de azi aproape că nu contează?) de la lansarea albumului grupului Pink Floyd „Obscured by Clouds”, produs ca soundtrack al filmului „La Vallee”, înregistrat la Londra în timp ce ei de fapt… înregistrau „Dark Side of the Moon”! După Floyd, hai să vedem ce mai face domnul Robert Plant. Păi, face ce știe el mai bine: turnee! Cel mai recent dintre ele a pornit la drum pe 1 iunie, startul dîndu-se la… Canandaigua Performing Arts Center din statul New York. Turneul se numește „Raise the Roof” și o include și pe Alison Krauss, cu care nu a mai susținut concerte întregi din 2009. Am văzut înregistrarea cu ei cîntînd chiar pe 1 iunie clasicul hit Led Zeppelin „Rock and Roll” și zău că vocea nu l-a trădat.

Ei, dar momentul suprem al săptămînii trecute l-a constituit, desigur, debutul turneului Rolling Stones 60. Așa cum știți, primul concert a avut loc la Madrid, pe stadionul lui Atletico, Wanda Metropolitano. Surpriza absolută a constituit-o piesa „Out of Time”, din 1966 (de pe albumul „Aftermath”) pe care Rolling Stones au cîntat-o acum live pentru prima oară în istoria grupului! Se pare că le-a reamintit-o Quentin Tarantino, după ce a introdus-o în 2019 în soundtrack-ul filmului său „Once Upon a Time in Hollywood”. Am în față setlist-ul. Surprinzător, concertul a fost deschis nu cu „Start Me Up” (cîntată totuși mai tîrziu), ci cu „Street Fighting Man”. A lipsit „You Got the Silver”, bijuteria pe care o cîntă vocal doar Keith. La „bis” au cîntat „Gimme Shelter” și „Satisfaction”. Dacă cîștig la Loto, merg să-i văd oriunde. Sînt sigur că e ultimul lor turneu. Știți 6 numere norocoase?