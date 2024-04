Tatăl, fiica și alții, la ARC

Trebuie să vă spun că locul care acum poartă numele de ARC (Art Rock Cafe) îmi este tare drag încă de pe cînd se numea Talciocul Cultural și unde s-au desfășurat evenimente absolut memorabile precum Festivalul de Blues ori concerte cu oamenii care îmi sînt cei mai dragi din muzica românească, precum Nightlosers sau Iulian Canaf, la unele din evenimente urcînd și eu pe scenă ca prezentator. Ba am fost și dee-jay de cîteva ori, o dată chiar noaptea întreagă….

Ei bine, am avut mari emoții că locul ar putea deveni doar o amintire, după ce cu puțină vreme în urmă o acțiune a pompierilor s-a soldat cu închiderea sălii, întrucît la un concert se depășise numărul de oameni permis. Înainte de a se crea isterie prin comparații neavenite cu Colectiv și alte d-astea, s-a găsit soluția redeschiderii, iar în această primăvară acolo chiar sînt evenimente nenumărate, numele de pe afiș fiind multe și remarcabile: Trooper, Byron, Bucovina, Coma, Celelalte Cuvinte, Alternosfera etc. și iar etc.!

Printre evenimente și-a făcut loc, pe 24 martie, și unul chiar deosebit: sub titulatura ”Father & Daughter Live în ARC Suceava”, cei prezenți au avut bucuria de a se (re)întîlni cu cei doi reprezentanți ai familiei Chiseliță: tatăl, Doru, la chitară, și fiica, Raluca, vocal. Pe Raluca (acum cîntînd sub numele de Raluca Led – și dacă nu bănuiți de la ce vine, vă puteți da seama ascultînd-o cîntînd ”Stairway to Heaven”) o cunosc de ani mulți, de cînd era elevă la ”Petru Rareș”, iar eu membru în juriul care a premiat-o la tradiționalul concurs muzical anual al Colegiului. La ARC au fost aproape două ore de cover-uri din Led Zeppelin, Beatles, Whitesnake etc., Raluca și Doru Chiseliță donînd încasările Asociației ”Drum Anevoios”, pentru susținerea copiilor cu tulburări neuro-psiho-motorii. Un gest cum numai doi oameni deosebiți, tată și fiică, puteau face.